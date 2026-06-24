ニベア花王は、リップクリーム市場売上No.1（インテージSRI＋ リップクリーム市場 2025年1月〜2025年12月ニベア ディープモイスチャーリップシリーズ（累計売上金額））「ニベア ディープモイスチャーリップ」シリーズから、唇の縦ジワにもとけこむように浸透（角層まで）保湿し、ふっくらハリのある唇に導く美容液リップクリーム「ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック」を、7月25日に発売する。唇は角層が薄く皮