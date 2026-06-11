アイドルグループ・HKT48の元メンバーで俳優、タレントの山下エミリー（27）が11日、結婚を発表した。お相手は元日本代表でJリーグ・V・ファーレン長崎に所属する岩崎悠人（28）。【写真】おそろいサングラスで顔出し！幸せいっぱいの山下エミリー＆岩崎悠人2ショット山下は自身のSNSに岩崎との2ショット写真をアップし、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え「いつも温