俳優の武田久美子（57）が、23年ぶりとなる最新写真集を9月9日に発売することが決定した。かつて“貝殻ビキニ”で一世を風靡し、グラビア界のレジェンドとして時代を彩った武田が、満を持して新作写真集を発表。南国の絶景を舞台に、変わらぬ美貌と磨き上げられたプロポーションを披露している。【別カット】ビーチで解放！武田久美子の23年ぶりの写真集1982年に映画『ハイティーン・ブギ』でデビューした武田は、俳優や歌手と