NHK経営委員会の古賀信行委員長が、同局の受信料に関して“値上げ”というワードを口にした。それに対して、国民からは批判が噴出している。【写真】会長は3000万円超え、公開された「NHK役員の報酬」3年連続の赤字で「受信料“値上げ”」6月23日、NHKは2025年度決算（単体）を発表。収入から支出を差し引いた事業収支差金は318億円の赤字で、3年連続の赤字決算となった。ただし、赤字額自体は前年度比で130億円縮小している。