【Star Fox（スターフォックス）】 6月25日 発売 価格： パッケージ版 6,480円 ダウンロード版 5,480円 任天堂は、Nintendo Switch 2 用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」を6月25日に発売する。価格はパッケージ版が6,480円、ダウンロード版が5,480円。 本作は、1997年に発売されたNINTENDO 64用シュ