交通に関する情報です。＜新幹線＞JR東日本によりますと、午前7時55分現在、東北新幹線は先ほどの地震の影響で、新青森駅と仙台駅との間の上下線で運転を見合わせています。また秋田新幹線は秋田駅と盛岡駅との間の上下線で、運転を見合わせています。いずれも運転再開の見込みは立っていないということです。