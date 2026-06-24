5月31日の東京ドーム公演をもって、グループ活動を終了した「嵐」。活動終了から1カ月近くが経ち、5人はそれぞれの道を歩んでいるが、櫻井翔に「マンション購入」報道が持ち上がり、注目を集めている。発端となったのは、6月22日の「週刊女性PRIME」の報道だ。「記事では、櫻井さんが2020年、自らが取締役を務める会社名義で、北海道にリゾートマンションを購入したと伝えられました。場所は国際的に人気のリゾート地・ニセコ