サッカー日本代表（FIFAランク16位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦する。日本時間の平日朝8時に開催される一戦を前に、テレビ中継の解説を担当し、話題となっている元日本代表MF本田圭佑（40）の異例の“お願い”に賛同する企業が相次いでいる。本田は23日に自身のXを更新し、「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願