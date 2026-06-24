木原官房長官は２４日の記者会見で、中国が東シナ海の日中中間線の西側の海域で移動式掘削船を停船・固定していることが確認され、外交ルートを通じて中国側に強く抗議したと明らかにした。中国側による一方的なガス田開発の一環とみられる。外務省によると、抗議は、同省の金井正彰アジア大洋州局長が２２日に在日中国大使館側に対して行った。木原氏は、これまでも日本側が中国側に度々抗議してきたとし、「一方的な開発行為