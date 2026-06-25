「小学6年生の息子が、落ちていた傘の柄を持った途端、痛みに襲われ、手のひらが急激に腫れてしまいました」【写真】よーく見ると、なにかの素材が飛び出ています！同じように傘を触った友達たちの手も腫れて、何が付着していたのか…原因がわからず。今回SNSで母親が、その事態を投稿したところ、取り扱いに注意が必要な素材を使用した傘があることが判明しました。梅雨シーズンに突入し、傘を使う機会が増えているなか、「息子の