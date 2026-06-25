◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は24日（日本時間25日）、米テキサス州ダラスで25日（同26日）の最終第3戦スウェーデン戦に向けた全体練習を行った。GK鈴木彩艶（23＝パルマ）も軽快に動いて最終調整し、2戦連続完封に照準を定めた。取材エリアでも「こういう大きな大会でゼロに抑えることはGKとして非常にうれしい。第3戦ももちろんゼロにこだわりたい」と強調。日本のW杯2試合連