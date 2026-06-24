2024年に国民民主党から国政出馬を表明した故・高橋茉莉さん（享年27）の実父、勲氏（81）が、ライター・坂田拓也氏の独占取材に応じた。勲氏がメディアの取材に口を開くのは初めてのことだ。【画像】27歳で亡くなった高橋茉莉さん2024年2月、国民民主党は同年4月の衆院東京15区補選で、茉莉さんを公認候補に決定した。ところが、SNS上では発表直後から茉莉さんが六本木のラウンジで働いていたことなどを巡り猛バッシング起き