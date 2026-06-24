ここに行くと、何だか運気が落ちてしまうような気がする、実際に収入が落ちてしまうというような経験はありませんか？ 今回は、金運が下がる場所について解説します。◆【マンガ】元銀行員が見た！貯金額が伸びる人と伸びない人の違い誰でも運気が下がる場所とは基本的に、汚れている場所や暗い場所等は金運が下がるといわれている場所です。たとえば食事に出かけるとき、キレイに掃除されているレストランと掃除をした形跡があま