¡Ú¥ì¥Ù¥ë£µÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¡ÛÏÂ²Î»³¸©¸ÅºÂÀî¿å·Ï¸ÅºÂÀî¤ËÈ¯É½ 5:35»þÅÀ
3Æü¸áÁ°5»þ35Ê¬¡¢ÏÂ²Î»³¸©¸ÅºÂÀî¿å·Ï¸ÅºÂÀî¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë£µÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¡× ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷6¹æ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ä±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤Ï¡©
ÏÂ²Î»³¸©¸ÅºÂÀî¿å·Ï¸ÅºÂÀî¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÅÍô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÅÍô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¿»¿å¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¿»¿å¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è
¡»ÏÂ²Î»³¸©
¸ÅºÂÀîÄ®¡¢¶úËÜÄ®
Ì¿¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ÎÄê¤á¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò½½Ê¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢º£¤¤¤ë·úÊª¤Î¾å¤ÎÊý¤Î³¬¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤ä£±³¬ÉôÊ¬¤Ê¤ÉÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯
¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£²¡ÛÁêÀ¥´ð½à´ÑÂ¬½ê¡ÊÅìÌ¶Ï¬·´¸ÅºÂÀîÄ®¡Ë¼õ¤±»ý¤Á¶è´Ö¡¡¸ÅºÂÀî¤ÎÁêÀ¥´ð½à´ÑÂ¬½ê¡ÊÅìÌ¶Ï¬·´¸ÅºÂÀîÄ®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈòÆñÈ½ÃÇ¿å°Ì¡×¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¿å°Ì¤Ï¾å¾º¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¹¿¿å¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£µÁêÅö¡Û·îÌîÀ¥´ð½à´ÑÂ¬½ê¡ÊÅìÌ¶Ï¬·´¸ÅºÂÀîÄ®¡Ë¼õ¤±»ý¤Á¶è´Ö¡¡ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÅºÂÀî¤Ç¤Ï´û¤ËÈÅÍô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìÌ¶Ï¬·´¸ÅºÂÀîÄ®¡¢ÅìÌ¶Ï¬·´¶úËÜÄ®¤Ç¤Ï¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾¤Á¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼«°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤ÊËÉºÒ¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡º£¸å¤Î¿å°Ì¡¦Î®ÎÌ¾ðÊó¤ò¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯
¢þ·îÌîÀ¥ ¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¡ÊÅìÌ¶Ï¬·´¸ÅºÂÀîÄ®¡Ë
¡¦3Æü05:20¡Ê¡¡¸½ºß¡¡¡Ë¿å°Ì 6.77m ¥ì¥Ù¥ë4
¡¦3Æü06:20¡Ê£±»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 5.74m ¥ì¥Ù¥ë3
¡¦3Æü07:20¡Ê£²»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 4.75m ¥ì¥Ù¥ë2
¡¦3Æü08:20¡Ê£³»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 4.14m ¥ì¥Ù¥ë2
¡¦3Æü09:20¡Ê£´»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü10:20¡Ê£µ»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü11:20¡Ê£¶»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¢þÁêÀ¥ ¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¡ÊÅìÌ¶Ï¬·´¸ÅºÂÀîÄ®¡Ë
¡¦3Æü05:20¡Ê¡¡¸½ºß¡¡¡Ë¿å°Ì 4.55m ¥ì¥Ù¥ë3
¡¦3Æü06:20¡Ê£±»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 3.86m ¥ì¥Ù¥ë2
¡¦3Æü07:20¡Ê£²»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 3.47m ¡¡-¡¡
¡¦3Æü08:20¡Ê£³»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 3.22m ¡¡-¡¡
¡¦3Æü09:20¡Ê£´»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü10:20¡Ê£µ»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü11:20¡Ê£¶»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¢¡º£¸å¤Î±«ÎÌ¾ðÊó¤ò¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯
¢þ¸ÅºÂÀîÎ®°è
¡¦2Æü22»þ00Ê¬¤«¤é3Æü4»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÎ®°èÊ¿¶Ñ±«ÎÌ 215¥ß¥ê
¡¦3Æü4»þ00Ê¬¤«¤é3Æü7»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÎ®°èÊ¿¶Ñ±«ÎÌ¤Î¸«¹þ¤ß 0¥ß¥ê