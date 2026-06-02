きょうの為替市場、ややドル売り優勢となっているものの、ドル円は１５９円台後半での推移が続いている。前日と変わらずに１６０円を試す展開は続いているものの、上値には慎重になっているといった様子に変化はない。週末には米雇用統計もあり、何らかのきっかけを待っている可能性もありそうだ。



１６０円に接近しているドル円だが、オプション市場のボラティリティは、為替介入のリスクを過小評価しているとの声も出ている。



ドル円の１週間物のボラティリティは、Ｇ１０通貨全体のボラティリティ低下に追随しており、ドル円が１６０円に接近する中でも、介入が再び実施されるリスクを十分に反映していないという。



また「今月の日銀決定会合で、もし利上げを実施した場合に、それが円安を食い止めるかを見極めるまで、日本の当局は待つと投資家が想定している可能性もある」とも指摘している。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６０円に観測されている。



2日（火）

159.00（4.1億ドル）

160.00（15.9億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト