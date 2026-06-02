すりぃが、同じく大阪をルーツに持つバンド・KANA-BOONとの初のコラボレート楽曲「チューインガム」を6月9日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、作詞・作曲をすりぃとKANA-BOON・谷口鮪が共作し、さらに編曲はすりぃとKANA-BOONメンバー全員で手掛けた。すりぃにとってバンドとのコラボレート楽曲制作は初の試みとなる。また、「すりぃ『チューインガム feat. KANA-BOON』」のジャケット写真と共に、6月9日に公開されるMVのティザー映像も公開されている。

この楽曲は、すりぃ・KANA-BOONそれぞれの地元である大阪のラジオ局FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」にて、リリース前日となる6月8日に全国初オンエアされることも決定。さらに当日は、すりぃと谷口鮪が揃って生出演することも決定しており、これまで揃ってメディアに出演することのなかった2人により、楽曲の制作秘話を含め、お互いの地元でどのような話が飛び出すのか、ぜひ楽しみにしていてほしい。

◾️「チューインガム feat. KANA-BOON」

2026年6月9日（火）リリース

配信：https://kmu.lnk.to/ChewingGum ▼オンエア情報

FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN GOes ON!!-」

※すりぃ・谷口鮪(KANA-BOON)生出演＆「チューインガム」初オンエア

2026年6月8日（月）21:00〜23:54

https://funky802.com/rockkids/

◾️＜すりぃ LIVE TOUR 2026 ”リフレーム”＞

詳細：https://threee.lnk.to/szy 2026年

10月12日（月・祝）東京・Shibuya LOVEZ

10月17日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA

◾️＜KANA-BOON 47都道府県TOUR “CRITICAL HIT PARADE”＞ 開催前のみ掲載

詳細：https://sp.kanaboon.jp/feature/47tour_2026 2026年

・6月6日(土) 静岡 浜松窓枠

・6月7日(日) 岐阜 CLUB ROOTS

・6月13日(土) 和歌山 CLUB GATE

・6月14日(日) 石川 金沢EIGHT HALL

・6月18日(木) 岩手 盛岡Club Change WAVE

・6月20日(土) 秋田 秋田Club SWINDLE

・6月21日(日) 青森 青森Quarter

・6月25日(木) 北海道 札幌PENNY LANE24

・6月27日(土) 宮城 仙台Rensa

・6月28日(日) 山形 ミュージック昭和Session

・7月4日(土) 沖縄 桜坂セントラル

・7月9日(木) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO

・7月10日(金) 大阪 心斎橋BIGCAT