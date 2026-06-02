大量消費されるTシャツに自らの手で“愛着”という価値を持たせ、「長く着る」ことを提案する体験型アパレル「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、2026年5月31日（日）まで東京・原宿の「GoOn TOKYO」にて期間限定で開催されました。

本イベントの最大の魅力は、音楽シーンや現代アート、ピクセルアートなどのカルチャー最前線で活躍する5名のクリエイターが「愛着を持って育てるTシャツ」をテーマに書き下ろした全32種類のデザインです。来場者は好みのボディとデザインを組み合わせ、自らの手でシルクスクリーンプリントを体験することができます。

42000通り以上！「選ぶ」「作る」「約束する」の3ステップ

店内では、以下のステップを通して自分だけの一着を作り上げます。

選ぶ：20色のカラーと6サイズ（XS〜XXL）のTシャツからベースを選択。その後、クリエイターのデザインから最大3つ（3版）を選び、11色のインクカラーを決定します。

作る：PCでのシミュレーション後、プロのサポートを受けながら参加者自身の手でシルクスクリーンプリント（体験料500円）を行います。

約束する：世界に一つだけの証明となるシリアルナンバー入りタグを裾に取り付け、最後に「このTシャツを大切にします」という約束書に署名をして完了です。

当たり前のように消費される服に対し、自らの手で手間をかけ、「約束」を交わすことで特別な価値を持たせる本イベント。音楽やカルチャーを愛する方にとって、お気に入りのクリエイターのデザインを身に纏い、育てていく絶好の機会だったのではないでしょうか。

【イベント開催概要】

名称：「約束で買えるTシャツ店」present by United Athle

期間：2026年5月28日（木）〜31日（日）

入場無料：Tシャツプリント体験代500円（※現金不可・キャッシュレス決済のみ）

場所：GoOn TOKYO（東京都渋谷区神宮前6-33-14 神宮ハイツ1F）

https://share.google/Yl09yRbkw1HmmsRiB

JR山手線 原宿駅 徒歩6分

東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩12分

JR山手線 渋谷駅 徒歩12分

東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩1分

参加クリエイター紹介：

本イベントには、カルチャー、音楽とも馴染み深い気鋭のクリエイター5名が参加しています。

大原大次郎

星野源やSAKEROCK、Corneliusなど、数多くのミュージシャンのアートワークやタイポグラフィを手がけるグラフィックデザイナー。今回はキービジュアルの文字も担当。「完成品ではなくプラモデルのパーツのように、他者の絵と合わせた時の余白を残した」と語り、自由なセッションを楽しめるグラフィックを提供しています。

https://www.instagram.com/daijiro_ohara

RYU OKUBO（オオクボリュウ）

星野源、PUNPEE、Mura MasaなどのMVアニメーションを手がけ、独自のドローイングでカルチャー層から絶大な支持を得るアーティスト。今回は「キャラクターが着ているTシャツが、長く着られて味が出ている」というメタ的なテーマで、着込むほどに馴染んでいくイラストを制作しています。

https://www.instagram.com/ryu_okubo_

にいみひろき

現代社会の消費やポップカルチャーをアイロニカルに切り取るコラージュ作品で、現代アートシーンを牽引するアーティスト。最近ではMasato Hayashiへのアートワーク提供も。今回は過去の広告物や印刷物を再構築（コラージュ）し、複数の版を重ねてコントロールできるよう、緻密に計算されたグラフィックを展開しています。

https://www.instagram.com/niimiii_hiroki

Hermippe（ヘルミッペ）

ピクセルアート（ドット絵）を駆使し、レトロデジタルなアプローチでアパレル、山下智久やDAOKOといったアーティストのアートワーク等を制作。今回は「スタンプラリーや御朱印帳のように、思い出を重ねて大事にしてもらうきっかけになれば」と、図案に体験の記憶を刻み込むようなデザインを提供しています。

https://www.instagram.com/hermippe_pixelart

青木謙吾

ユニークでどこか気の抜けたキャラクター造形で知られるイラストレーター。THE BAWDIESのグッズイラスト等を担当。今回は上半身と下半身が別パーツになった恐竜とストリートを融合させたイラストを提供。「時間をかけて配置を悩み、作り上げる経験そのものが愛着に繋がる」というメッセージを込めたそうです。

https://www.instagram.com/ken05_aoki

【公式】United Athle｜約束で買えるTシャツ店：

https://united-athle.jp/event/yakusoku-tshirt/

(執筆者: gallagherbros)