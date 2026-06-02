星野源らのアートワークを手がける大原大次郎ら5名が参加。自分だけの1着を作る「約束で買えるTシャツ店」が原宿で開催
大量消費されるTシャツに自らの手で“愛着”という価値を持たせ、「長く着る」ことを提案する体験型アパレル「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、2026年5月31日（日）まで東京・原宿の「GoOn TOKYO」にて期間限定で開催されました。
本イベントの最大の魅力は、音楽シーンや現代アート、ピクセルアートなどのカルチャー最前線で活躍する5名のクリエイターが「愛着を持って育てるTシャツ」をテーマに書き下ろした全32種類のデザインです。来場者は好みのボディとデザインを組み合わせ、自らの手でシルクスクリーンプリントを体験することができます。
42000通り以上！「選ぶ」「作る」「約束する」の3ステップ
店内では、以下のステップを通して自分だけの一着を作り上げます。
選ぶ：20色のカラーと6サイズ（XS〜XXL）のTシャツからベースを選択。その後、クリエイターのデザインから最大3つ（3版）を選び、11色のインクカラーを決定します。
作る：PCでのシミュレーション後、プロのサポートを受けながら参加者自身の手でシルクスクリーンプリント（体験料500円）を行います。
約束する：世界に一つだけの証明となるシリアルナンバー入りタグを裾に取り付け、最後に「このTシャツを大切にします」という約束書に署名をして完了です。
当たり前のように消費される服に対し、自らの手で手間をかけ、「約束」を交わすことで特別な価値を持たせる本イベント。音楽やカルチャーを愛する方にとって、お気に入りのクリエイターのデザインを身に纏い、育てていく絶好の機会だったのではないでしょうか。
【イベント開催概要】
名称：「約束で買えるTシャツ店」present by United Athle
期間：2026年5月28日（木）〜31日（日）
入場無料：Tシャツプリント体験代500円（※現金不可・キャッシュレス決済のみ）
場所：GoOn TOKYO（東京都渋谷区神宮前6-33-14 神宮ハイツ1F）
https://share.google/Yl09yRbkw1HmmsRiB
JR山手線 原宿駅 徒歩6分
東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩12分
JR山手線 渋谷駅 徒歩12分
東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩1分
参加クリエイター紹介：
本イベントには、カルチャー、音楽とも馴染み深い気鋭のクリエイター5名が参加しています。
大原大次郎
星野源やSAKEROCK、Corneliusなど、数多くのミュージシャンのアートワークやタイポグラフィを手がけるグラフィックデザイナー。今回はキービジュアルの文字も担当。「完成品ではなくプラモデルのパーツのように、他者の絵と合わせた時の余白を残した」と語り、自由なセッションを楽しめるグラフィックを提供しています。
https://www.instagram.com/daijiro_ohara
RYU OKUBO（オオクボリュウ）
星野源、PUNPEE、Mura MasaなどのMVアニメーションを手がけ、独自のドローイングでカルチャー層から絶大な支持を得るアーティスト。今回は「キャラクターが着ているTシャツが、長く着られて味が出ている」というメタ的なテーマで、着込むほどに馴染んでいくイラストを制作しています。
https://www.instagram.com/ryu_okubo_
にいみひろき
現代社会の消費やポップカルチャーをアイロニカルに切り取るコラージュ作品で、現代アートシーンを牽引するアーティスト。最近ではMasato Hayashiへのアートワーク提供も。今回は過去の広告物や印刷物を再構築（コラージュ）し、複数の版を重ねてコントロールできるよう、緻密に計算されたグラフィックを展開しています。
https://www.instagram.com/niimiii_hiroki
Hermippe（ヘルミッペ）
ピクセルアート（ドット絵）を駆使し、レトロデジタルなアプローチでアパレル、山下智久やDAOKOといったアーティストのアートワーク等を制作。今回は「スタンプラリーや御朱印帳のように、思い出を重ねて大事にしてもらうきっかけになれば」と、図案に体験の記憶を刻み込むようなデザインを提供しています。
https://www.instagram.com/hermippe_pixelart
青木謙吾
ユニークでどこか気の抜けたキャラクター造形で知られるイラストレーター。THE BAWDIESのグッズイラスト等を担当。今回は上半身と下半身が別パーツになった恐竜とストリートを融合させたイラストを提供。「時間をかけて配置を悩み、作り上げる経験そのものが愛着に繋がる」というメッセージを込めたそうです。
https://www.instagram.com/ken05_aoki
【公式】United Athle｜約束で買えるTシャツ店：
https://united-athle.jp/event/yakusoku-tshirt/
(執筆者: gallagherbros)