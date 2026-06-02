SixTONES6人がメッシュやシースルーのイカツめ衣装でズラリ！腕組みサングラスで鋭い視線を向ける『CDTV』オフショットに「バチバチでかっこいい」「色気やばい」「恐ろしいほどビジュがいい」

【写真＆動画】SixTONES6人がメッシュやシースルーのイカツめ衣装で並ぶ『CDTV』オフショット／コメント動画

SixTONESが6月1日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。番組公式Xでオフショットが公開された。

■6人それぞれのクールな表情やお茶目なポーズに注目

SixTONESは1ヵ月間毎回番組に出演してライブを行う企画「マンスリーライブ！」に、6月のアーティストとして出演。今回は「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck!」「こっから」を披露した。

公開されたオフショットは全員がデザインや素材を変えたクールな黒コーデで、『CDTV』名物のサインボード＆ネオン管の前に集結している。

高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）はセンターでしゃがみ、顎に指を添えるポーズをしながらキリッとカメラを見つめている。ダメージ加工風のパンツと肩から手頸にかけてシースルーになったジャケット姿。

田中樹はフチなしの薄い色のサングラス姿で腕を組み、メッシュのトップスにレザーパンツをあわせたコーディネートで強めの視線を向けている。

ジェシーはネオン管にもたれるようなポーズで、細縁のサングラスをかけ、胸元の大きなライン状の装飾が際立つジャケットにレザーパンツ姿でクールな表情を見せている。

森本慎太郎は両手をネオン管のバーの上に出し、ネオン管の“T”の間からキリッとした表情をのぞかせている。

京本大我は黒いブルゾンに、ひざが開いたツヤツヤのパンツをあわせて気だるげにピース。

松村北斗は腕が透けたシースルートップスにボタンが目立つベストを重ね、ゆるめのレザーパンツをあわせて控えめの笑顔で両手を広げている。

コメント欄には「バチバチの黒衣装でかっこいい」「恐ろしいほどビジュがいい」「シースルーの色気がやばい」「やっぱり慎太郎はTに隠れてる（笑）」「1週目から神セトリ最高」などといったファンの声が続々と到着している。

番組公式Instagramではコメント動画を公開。狭い画角のなかにギュッと並んだ6人の姿や、京本が「お楽しみに」と言ったあと、ジェシーが耳に触れる恒例のギャグ“お楽し耳”も必見だ。

■6月の「マンスリーライブ！」1週目オフショット

SixTONESは1ヵ月間毎回番組に出演してライブを行う企画に出演。

■『CDTV』コメント動画

クールな黒衣装でギュッと並んだ6人からメッセージ。