BABYMONSTER、暑さを爽快に吹き飛ばす新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアル公開
BABYMONSTERが、6月8日に配信リリースする新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアルを公開した。
本楽曲は、甘く爽やかなイメージの言葉を組み合わせた曲名の通り、暑さを爽快に吹き飛ばす“サマーソング”に仕上がっているという。今回公開されたビジュアルは、ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーというスタイリングが魅力の1枚に。
なおBABYMONSTERは、6月26日から28日まで、ソウル・ジャムシル屋内体育館で第2回ワールドツアーの幕を開ける。日本6都市、アジア8都市、オセアニア3都市など、現在までに確定した規模は合計18都市・27回に達し、今後はヨーロッパ、北米、南米のスケジュールも追加される予定だ。
◾️3rdミニアルバム『춤 （CHOOM）』
発売中：https://yg-babymonster-official.jp/discography/album/choom/
◾️ライブ情報
◇＜SUMMER SONIC 2026＞
日程：2026年8月14日（金）ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
◇＜2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN JAPAN＞
詳細：https://yg-babymonster-official.jp/live/2026-2027_worldtour_in_japan/
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