SEVENTEEN・DINO、サブキャラ「Picheolin」のアルバムより未発表の新曲2曲の一部をサプライズ公開

世界で活躍する13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー、DINO（ディノ）が新曲をサプライズ公開した。

DINOは、サブキャラ「Picheolin（ピチョリン）」として、8月3日に1st Mini Album「吉BOARD(Gilboard)」をリリースする。Picheolinは、屈指の歌謡企画会社BOMGを率いる代表であり、情に厚く、熱気あふれるプロデューサーという設定のキャラクターだ。2021年のSEVENTEENファンミーティングのVCRに初登場して以来、ファンから絶えず愛されてきた。

DINOは5月31日、Weverse Liveを通じてファンと交流していた際、未発表の新曲2曲の一部をサプライズ公開した。短い曲ながらも、曲ごとに異なる魅力が詰まっており、Picheolinのアルバムへの期待感を高めた。

1曲目は、先に公開されたトレーラー「Monday Spotlight | Interview with Picheolin, Herald of Heung (Hype) （月曜招待席『興』の守護者 Picheolin 電撃インタビュー）」のBGMとして登場し、話題を集めた。重厚なビートの上に滑らかで洗練されたサックスサウンドが加わり、一瞬で耳を惹きつけた。2曲目は、一段と余裕があり、センスの良い雰囲気が際立っている。卓越したパフォーマンス実力で定評のあるDINOは、この曲でボーカルとラップを行き来し、多才な一面を披露した。

DINOは、K-POPアーティストとして初めて「サブキャラクター」アルバムを披露する意気込みも率直に語った。彼は「このプロジェクトを通じて、一味違った挑戦をしながら自分の音楽の領域をさらに広げられると思った。大局を見据え、もっと多くを学びたいという思いでスタートしただけに、一層熱心に、固い決意を持ってアルバムを準備している」と説明した。

Picheolinは、音楽を通じて大衆の日常に親しみやすく自然に溶け込もうとするDINOの試みが込められたペルソナ。多様な音楽的挑戦を通じてDINOの多才な魅力と無限の可能性を自由に広げ、「興の守護者」として大衆に前向きで楽しいエネルギーを伝播する予定だ。

8月3日に発売される1st Mini Album「吉BOARD(Gilboard)」は、様々なジャンルを韓国的な「興（フン）」の情緒で再解釈したアルバム。親しみやすいお節介さで人々の物語をサンプリングし、それを音楽としてリミックスする「道の上の万能プロデューサー、Picheolin」の姿を見せる。

SEVENTEENはグループでの活動に加え、多様なユニットや個人活動を通じて、限界のない可能性を拡大し続けている。先日には、メンバーのTHE 8（ディエイト）とVERNON（バーノン）が新ユニット「V8 (SEVENTEEN)」を結成し、6月29日にファーストアルバムをリリースすることがアナウンスされていた。