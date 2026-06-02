SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、“ご報告”を投稿「ぜひお楽しみにしていてください！」
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が1日までにInstagramを更新。笑顔のソロショットを公開し、ファンにある“報告”をした。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（30枚）
園田が投稿したのは自身のソロショット。写真には、テニスウェア姿でラケットを持つ彼女の弾ける笑顔が収められている。投稿の中で園田は「【ご報告】いつも応援してくださる皆さま」と切り出すと、ファンクラブの開設を報告。ファンクラブについて「こちらのサイトでは他のSNSではアップされない限定コンテンツが沢山アップされていく予定です ぜひお楽しみにしていてください！」と説明しつつ「もちろんこれからも今までのSNSも変わらず頑張ります！」とつづっている。
彼女の笑顔のソロショットに、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「めちゃめちゃ素敵すぎです」「かわいいすぎて滅〜！」といった反響が寄せられている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（30枚）
園田が投稿したのは自身のソロショット。写真には、テニスウェア姿でラケットを持つ彼女の弾ける笑顔が収められている。投稿の中で園田は「【ご報告】いつも応援してくださる皆さま」と切り出すと、ファンクラブの開設を報告。ファンクラブについて「こちらのサイトでは他のSNSではアップされない限定コンテンツが沢山アップされていく予定です ぜひお楽しみにしていてください！」と説明しつつ「もちろんこれからも今までのSNSも変わらず頑張ります！」とつづっている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）