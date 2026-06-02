任天堂は、Nintendo Switch Online加入者向け音楽サービス『Nintendo Music』に新機能を追加したことを発表した。あわせて、Nintendo Switch 2用ソフト『マリオカート ワールド』の楽曲配信も開始された。

【画像あり】PC・タブレット・車内での使用イメージ

『Nintendo Music』はこれまでスマートフォン専用だったが、新たにパソコンとタブレットでも利用可能になった。ウェブ版はアプリのインストールが不要で、ニンテンドーアカウントにログインするだけで利用できる。大きなディスプレイで配信中のタイトルやプレイリストを一覧表示することが可能だ。

車載インフォテインメントシステムのAndroid AutoおよびApple CarPlayにも対応した。車のモニターに合わせたレイアウトで音楽を再生できるほか、音声入力にも対応しており、運転中でもその時の気分に合った楽曲を再生できる。なお、機種によっては対応していない場合がある。

また、ユーザーがこれまでに聴いた曲やプレイしたゲームの履歴を元に、おすすめの曲を集めたプレイリスト「おすすめミックス」も追加された。毎日自動的に選曲される仕組みで、アプリ版で利用できる。

楽曲面では、『マリオカート ワールド』の楽曲配信が開始された。「フリーラン」の楽曲については今後順次追加される予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）