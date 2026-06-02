ガーナ代表が北中米W杯に臨むメンバー26名を発表！ セメニョやトーマスら招集…クドゥスは選外
ガーナサッカー協会（GFA）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。
アフリカ予選グループIを8勝1分1敗の首位で終え、2大会連続5回目のワールドカップ出場を決めたガーナ代表。3月にオーストリア代表に1−5、ドイツ代表に1−2と敗れたことでオットー・アッド前監督が解任され、かつて名古屋グランパスを率いた経験もあるカルロス・ケイロス監督のもとで本大会へ臨むこととなった。なお、ケイロス監督は個人として5大会連続のワールドカップ出場となる。
パナマ代表、イングランド代表、クロアチア代表と対戦する本大会に向け、ケイロス監督はアントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）やトーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）、イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）らを順当に選出。一方、負傷離脱中のモハメド・クドゥス（トッテナム・ホットスパー／イングランド）は選外となった。発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）
ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン／スイス）
ジョセフ・アナン（セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド）
▼DF
ババ・ラーマン（PAOK／ギリシャ）
ギデオン・メンサー（オセール／フランス）
マービン・セナヤ（オセール／フランス）
アリドゥ・セイドゥ（レンヌ／フランス）
アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
コジョ・ペプラ・オッポン（ニース／フランス）
デリク・ルカセン（パフォス／キプロス）
▼MF
エリシャ・オウス（オセール／フランス）
トーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）
クワシ・シボ（オビエド／スペイン）
オーギュスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ／フランス）
カレブ・イレンキ（ノアシェラン／デンマーク）
アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター／イングランド）
カマルディーン・スレマナ（アタランタ）
▼FW
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
エルネスト・ヌアマ（リヨン／フランス）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー／イングランド）
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ／スペイン）
ジョルダン・アイェウ（レスター／イングランド）
アフリカ予選グループIを8勝1分1敗の首位で終え、2大会連続5回目のワールドカップ出場を決めたガーナ代表。3月にオーストリア代表に1−5、ドイツ代表に1−2と敗れたことでオットー・アッド前監督が解任され、かつて名古屋グランパスを率いた経験もあるカルロス・ケイロス監督のもとで本大会へ臨むこととなった。なお、ケイロス監督は個人として5大会連続のワールドカップ出場となる。
▼GK
ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）
ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン／スイス）
ジョセフ・アナン（セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド）
▼DF
ババ・ラーマン（PAOK／ギリシャ）
ギデオン・メンサー（オセール／フランス）
マービン・セナヤ（オセール／フランス）
アリドゥ・セイドゥ（レンヌ／フランス）
アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）
ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
コジョ・ペプラ・オッポン（ニース／フランス）
デリク・ルカセン（パフォス／キプロス）
▼MF
エリシャ・オウス（オセール／フランス）
トーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）
クワシ・シボ（オビエド／スペイン）
オーギュスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ／フランス）
カレブ・イレンキ（ノアシェラン／デンマーク）
アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター／イングランド）
カマルディーン・スレマナ（アタランタ）
▼FW
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
エルネスト・ヌアマ（リヨン／フランス）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー／イングランド）
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ／スペイン）
ジョルダン・アイェウ（レスター／イングランド）