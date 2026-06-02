オオカミの血を引くのに野生の面影一切ナシ！ 甘えん坊の狼犬・サンと飼い主家族との、笑いと愛情に満ちた幸せな毎日【書評】
【漫画】本編を読む
『おおかみいぬのサン 人間と家族になる』（riya/KADOKAWA）は、狼の血を引く「狼犬」のサンと飼い主との暮らしを描いた作品。SNSで人気を集めた作品が書籍化された本作は、超大型犬との豪快な日常をユーモラスに描きながら、動物と家族になることの喜びをまっすぐ伝えてくれる一冊だ。
サンは狼犬らしい精悍な見た目とは裏腹に、すっかり人間の暮らしに馴染んだ甘えん坊。飼い主にぴったりと寄り添い、ちょっかいをかけ、気づけばベッドで一緒に眠っている。その姿は「野生」というイメージからは程遠く、むしろ全力の愛情をぶつけてくる無邪気な家族そのものだ。
加えて注目してほしいのは独特の絵柄だ。著者・riya氏が切り絵作家ということで、美しい紙を重ねたような色彩と、どこかの国の絵本のように民族的なタッチで描かれるサンは生命力にあふれている。この唯一無二の絵によって何気ない日常の様子がいっそう尊く感じられる。
さらに本作には、サンと出会い家族になるまでのエピソードも描き下ろしで収録されている。出会いは偶然でも、家族になるには時間と覚悟がいる。そして、その先にあるものが「ともに暮らす」ということの幸福感だ。犬好きはもちろん、大切な存在と過ごす喜びを知るすべての人に届いてほしい。読めばきっと、そばにいる相棒をいつもよりかまいたくなるはずだ。
文＝松永 慎