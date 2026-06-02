お笑い芸人のハリウッドザコシショウ（52）が、1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。人気芸人が同じ中学校の出身だったと明かした。

この日は同じ静岡県出身の電気グルーヴのピエール瀧とトーク。ザコシショウは静岡生まれながら92年に大阪NSC（吉本総合芸能学院）に11期生として入学。瀧が「静岡出身のやつが大阪の養成所に行ったわけでしょ？」と決断に驚くと、「東京はまだ（NSCが）なかったです。品川庄司の期から、東京は。（品川庄司が）1期ですね」と語った。

また瀧が「静岡出身のお笑い芸人さんってそんなにいないじゃん」と話すと、ザコシショウは「いないです。アンタッチャブルの柴田（英嗣）ぐらいです」といい、「僕が中3の時に、あいつが中1なんです。同じ中学で。清水二中」と柴田と出身中学が同じであることも明かした。

当時について「その時は絡みないんですけど」としつつ、同郷だったことについては「最近知ったんですよ、同じ中学ってこと。だから一応同じ区にいたってこと」と驚いていた。