台風６号 九州南部、九州北部に接近へ

台風６号は２日にかけて暴風域を伴って、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。九州南部・奄美地方では２日にかけて、暴風、うねりを伴った高波、土砂災害に厳重に警戒してください。宮崎県、鹿児島県では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

九州北部地方へは、２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて最も接近する見込みです。九州北部地方では、２日夕方から土砂災害に厳重に警戒し、暴風やうねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

しています。

台風６号の位置は？

台風６号は、午後６時には沖縄県那覇市の西約４０キロを１時間に２０キロの速さで北に進んでいると推定されます。中心気圧は９７０ヘクトパスカル、最大瞬間風速は４５メートルです。

２日１５時には種子島付近に北上し、中心気圧は９７５ヘクトパスカル、最大瞬間風速は４５メートルと推定されます。その後、東寄りに進路を変え、３日１５時には千葉県銚子市の南南西４０キロに達する予想です。

気象庁［雨の予想］鹿児島・宮崎

九州南部・奄美地方では、２日夕方にかけて大雨となるおそれがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。

▼１日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ

奄美地方 ７０ミリ

▼２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ７０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

奄美地方 ７０ミリ

▼１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ３００ミリ

奄美地方 ３００ミリ

鹿児島・宮崎は線状降水帯発生のおそれ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生した大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある地域と期間は、

▼宮崎県 ２日昼前から２日夕方にかけて

▼鹿児島県（奄美地方を除く） ２日明け方から２日夕方にかけて

▼奄美地方 ２日明け方から２日昼前にかけて

です。

しています。

気象庁［風の予想］鹿児島・宮崎

台風６号が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方の一部では１日夕方には風速２５メートル以上の暴風域に入り、九州南部では早い所では２日朝に風速２５メートル以上の暴風域に入るでしょう。飛散物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

▼１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル（２５メートル）

奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

▼２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０メートル（４５メートル）

奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

宮崎県 ３０メートル（４５メートル）

気象庁［波の予想］鹿児島・宮崎

▼１日～３日に予想される波の高さ（最大）

鹿児島県（奄美地方を除く） １０メートル うねりを伴う

奄美地方 ９メートル うねりを伴う

宮崎県 ８メートル うねりを伴う

［防災事項］鹿児島・宮崎

厳重警戒：土砂災害、暴風、うねりを伴った高波

警戒事項：低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：高潮、落雷、竜巻などの激しい突風

台風の進路等によっては、２日は警報級の高潮となる可能性があります。

しています。

【九州北部の情報】

台風６号は、２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて九州北部地方へ最も接近する見込みです。

２日昼過ぎから海上を中心に非常に強い風が吹き、うねりを伴った大しけとなるおそれがあります。また、台風本体や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、大雨となるおそれがあります。

台風の進路や、満潮と重なるなど接近する時間帯次第では、警報級の高潮となる可能性があります。

九州北部［雨の予想］

▼２日に予想される１時間降水量は多い所で、

大分県 ６０ミリ

▼１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

大分県 ２００ミリ

▼その後、２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

大分県 ８０ミリ

しています。

九州北部［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州西海上 ２０メートル（３０メートル）

豊後水道 ２５メートル（３５メートル）

瀬戸内海 ２０メートル（３０メートル）

九州北部［波の予想］

２日に予想される波の高さ

豊後水道 ６メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ３メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

豊後水道 ５メートル うねりを伴う

九州北部［防災事項］

土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。

また、高潮に注意・警戒してください。

福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島 雨と風のシミュレーション（下に画像で掲載）

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