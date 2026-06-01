ヤングスキニーが、今年2月17日に東京・日本武道館で開催した自身最大規模となるワンマンライブ＜いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館＞の模様を収録した映像作品を、8月15日にリリースする。

ヤングスキニーにとって初の映像作品となる本作には、ライブ本編に加え、公演中に上映された映像やメンバーMCも収録。全27曲、約2時間半にわたる日本武道館公演の熱演をほぼノンストップで楽しむことができる。さらに、リハーサルから本番当日の舞台裏までを追ったドキュメンタリー映像も収められ、初の日本武道館公演に挑む彼らの姿を多角的に映し出す内容となっている。

本作は通常盤Blu-ray / DVDのほか、VICTOR ONLINE STOREにて限定販売となる、VICTOR ONLINE STORE限定盤を含む全4形態でリリース。VICTOR ONLINE STORE限定盤は、ライブ写真やオフショットを収めたフォトブックレットに加え、メンバー衣装と公演ロゴをモチーフにした5種類のピンバッジセットを同梱した豪華特殊パッケージ仕様で発売される。

▲ピンバッジセット

また、VICTOR ONLINE STOREでは、購入特典として“メンバーチープステッカー”を先着でプレゼント。さらに、6月3日より開催される初のFCツアー＜ヤンスキカンパニー全国株主総会＞の会場にて、VICTOR ONLINE STOR限定盤を予約購入した来場者を対象に、会場限定特典としてオリジナルポスターをプレゼント。いずれもここでしか手に入らない貴重な特典となっているので、詳細はオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

▲メンバーチープステッカー

▲オリジナルポスター

なおヤングスキニーは、8月15日に結成6周年記念ワンマンライブ＜ヤンスキ大宴会＞を開催。同公演を以てドラマー・しおんが脱退する現体制最後のステージとなる。

■Live Blu-ray & DVD『いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館 2026.02.17』

2026年8月15日(土)発売 2026年2月17日に開催された、ヤングスキニー初の日本武道館ワンマン公演を収録したヤングスキニー初の映像作品。ライブ全編27曲に加え、リハーサルから本番当日の舞台裏までを追ったドキュメンタリー映像を収録。トータル180分予定 通常盤Blu-ray: VIXL-525 ￥6,000+税

通常盤DVD: VIBL-1222〜1223 ￥６,000+税

VICTOR ONLINE STORE限定盤Blu-ray [Blu-ray+BOOK+GOODS]：NZS-1056 ￥12,000+税

VICTOR ONLINE STORE限定盤DVD [2DVD+BOOK+GOODS] NZS-1057 ￥12,000+税 ◯全形態まとめリンク

https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/yangskinny/2026budokan.html ◯通常盤：商品ページ&リンク

＜BD＞

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026966/VIXL-525.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-525.html

＜DVD＞

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026966/VIBL-1222.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1222.html ◯VOS限定

＜BD＞

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026966/NZS-1056.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/NZS-1056.html

＜DVD＞

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026966/NZS-1057.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/NZS-1057.html ◾️VICTOR ONLINE STORE限定盤について

VICTOR ONLINE STORE限定盤は、ライブ本編DISC (Blu-ray/DVD)に加え、ライブの模様やオフショットを収めたライブフォトブックレット（B5サイズ／52ページ予定）、さらにメンバー衣装と公演ロゴをモチーフにした5種類のピンバッジを同梱したB5サイズ特殊パッケージ仕様による豪華盤。 ※VICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります

※本商品は数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。予めご了承ください。

※本商品は、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。

※本商品は、2026年8月15日（土）より順次お届けを予定、または2026 年8月15 日（土）に開催される、『ヤンスキ大宴会』公演会場（東京・SGC HALL ARIAKE）にて、商品をお受け取りのどちらかを選択いただけます。会場受け取りをご希望の場合は、会場受け取りカートからのご予約・購入をお願いいたします。（なお、こちらは当日のライブチケットをお持ちの方が対象となります。また、会場でのお受け取りの場合、本商品は他の商品との同時購入が出来ません。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。） 収録内容（全曲完全収録）

01​. 世界が僕を嫌いになっても

02​. ヒモと愛

03​. 関白宣言

04​. ゴミ人間、俺

05​. 本当はね、

06​. 君じゃなくても別によかったのかもしれない

07​. 本音

08​. るっせぇ女

09​. カレーライス

10​. バンドマンの元彼氏

11​. 君の街まで

12​. 三茶物語

13​. ちゃんと帰ってくるから、許して

14​. 雪月花

15​. ハナイチモンメ

16​. 愛の乾燥機

17​. 美談

18​. さよなら、初恋

19​. ベランダ feat​. 戦慄かなの

20​. コインランドリー

21​. 悪い人

22​. 精神ロック

23​. 東京

24​. stay with me

25​. 憂鬱とバイト

En1​. らしく

En2​. 誰かを救ってやる暇などないけど Documentary of いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館 VICTOR ONLINE STORE限定施策

「いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館 2026.02.17」発売記念

「ヤンスキカンパニー全国株主総会」会場限定予約特典詳細

https://www.yangskinny.com/news/detail/80786

◾️＜ヤンスキ大宴会＞ 2026年8月15日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

開場17:00 / 開演18:00

前売チケット：7,300円（税込） ▼プレリクエスト2次先行

受付期間：6月3日(水)12:00〜6月22日(月)23:59

受付方法：https://l-tike.com/yangskinny/

※お一人4枚まで

問合せ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日 12:00−15:00） 詳細 https://www.yangskinny.com/live_information/detail/3880

◾️＜ヤンスキカンパニー全国株主総会＞ ※SOLD OUT 2026年

6月3日（水）福岡・ LIVE HOUSE Queblick 開場:18:30 開演：19:00 Info: 0570-09-2424

6月5日（金）名古屋・新栄シャングリラ 開場:18:30 開演：19:00 Info: 052-320-9100

6月9日（火）大阪・Live House Anima 開場:18:30 開演:19:00 Info: 06-6882-1224

6月21日（日）札幌・札幌近松 開場:17 :30 開演：18:00 Info:011-261-5569

6月28日（日）東京・新宿Marble 開場:15 :30 開演：16:00 https://shinjuku-marble.com/contact/

6月28日（日）東京・新宿Marble 開場:18 :30 開演：19:00 https://shinjuku-marble.com/contact/ チケット料金：前売 4,400円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / ドリンク代別途必要