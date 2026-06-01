登場からおよそ4年、シビック タイプRに異変？

2022年9月に発売されたホンダ「シビック タイプR」は、「シビック」をベースにしたハイパフォーマンスモデルです。

現行モデルとなる「FL5型」は、1997年に登場した「EK9型」から数えて6代目にあたります。

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ボディサイズは、全長4595mm×全幅1890mm×全高1405mmとなっており、先代である「FK8型」に対して全長が35mm、全幅が15mm拡大しているものの、全高は30mm低く抑えられています。

搭載されるエンジンは、先代と同型式の2リッター直列4気筒ターボエンジンですが、ターボチャージャーの改良などによって、そのパフォーマンスは最高出力330ps／最大トルク420Nmへと向上しています。

組み合わされるトランスミッションは6速MTで、最高速度は270km／h、0-100km／h加速は5.7秒とされています。

また、ドイツのニュルブルクリンク（北コース）では、FF車最速（当時）となる7分44秒881を記録しています。

一方、発売当時の価格は499万7300円となっており、そのコストパフォーマンスの高さが大きな話題となりました。

さらに、コロナ禍における生産遅延などが重なったことで、発売直後には最大4年の納期が案内される事態となりました。

その後、シビックタイプRは2025年1月に「レーシングブラックパッケージ」が追加されたものの、ベースグレードは現在も受注停止の状態が続いています。

そして、2026年5月にはホンダの公式Webサイト上からベースグレードの記載がなくなったことで、現在では「レーシングブラックパッケージ」のみが販売されている状況となっています。

果たして、このことは何を意味しているのでしょうか。

初のマイナーチェンジはまもなく？最大の目玉は…

首都圏のホンダ販売店担当者は、「（ベースグレードの消滅は）シビックタイプRがマイナーチェンジを控えているためかもしれません」としたうえで、次のように続けます。

「ベースとなる『シビック』は2024年9月にマイナーチェンジがおこなわれていますが、シビック タイプRは発売以来大きな改良はおこなわれていません。

しかし、2026年9月にも、シビック タイプRにマイナーチェンジモデルが登場するとうわさされています。

今回のマイナーチェンジにおいて最大の目玉になると見られているのが、東京オートサロン2026で世界初公開された『HRCコンセプト』の市販モデルの追加です。

ホンダのレース部門であるHRCによってチューニングされた『HRCコンセプト』は、既存のシビック タイプRをさらに上回るパフォーマンスを発揮すると言われています。

具体的なスペックは不明ですが、ニュルブルクリンク（北コース）における『FF車最速』の称号を奪還できるレベルであることはたしかだと思います。

それ以外では、グレードの刷新の可能性が考えられます。

現在は、『レーシングブラックパッケージ』が事実上のベースグレードとなっていますが、『シビック タイプRにはスポーティな印象の赤の内装がよく似合う』というお客様も少なくありません。

そのため、新たなベースグレードが登場するか、もしくは『レーシングブラックパッケージ』をベースグレードとしたうえで、赤内装が選べるようなかたちになると予想します。

そのほか、Google搭載ナビの追加や各種法規に対応するためのアップデートがおこなわれることと思います。

価格については、現在の『レーシングブラックパッケージ』を基準に、多少の値上げがおこなわれる可能性が高そうです。

また、『HRCコンセプト』の市販モデルについては、700万〜800万円クラスになるかもしれません」

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一時は1000万円を超える価格で販売されていたこともあるシビック タイプRの中古車ですが、「レーシングブラックパッケージ」の登場後は新車価格と同等にまで相場が落ち着いています。

マイナーチェンジにより、シビック タイプRの中古車相場がどのように変化するのかにも注目が集まります。