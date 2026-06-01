（株）ゼクサバース（千代田区）はドローンネットから破産を申し立てられ5月18日、東京地裁から破産開始決定を受けた。

破産管財人には吉田和雅弁護士（はぜのき法律事務所、中央区築地2−3−4）が選任された。

負債総額は74億4460万円（2025年2月期決算時点）。



2025年12月18日に東京地裁から破産開始決定を受けた（株）ドローンネット（千代田区）の実質的経営者が代表を務め、メタバースの体験施設の運営やブロックチェーン開発、ウイスキー販売などを手掛けていた。

ドローンネットが貸借していた物件を当社に転貸していたが、ドローンネットが実質的経営者の死亡を発端に破産し、当社の動向にも注目が集まった。ドローンネットと当社との債権債務や取引の解明が必要と考えられたことから、ドローンネットの破産管財人が当社の破産を申し立てていた。



※（株）ゼクサバース（TSRコード:694871559、法人番号:9010001225603、東京都千代田区麹町3−5−2、設立2022（令和4）年3月）

※（株）ドローンネット（TSRコード:024112925、法人番号:8011001115646、東京都千代田区）