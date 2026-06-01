佐藤璃果（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/01】元乃木坂46の佐藤璃果が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

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◆佐藤璃果、ノースリーブトップスから美肩際立つ


佐藤は「鎌倉の時に行ったカフェも素敵だった」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。スプーンを片手にいちごパフェとともに映る写真では、フリルのついた白のノースリーブトップスから美しい肩のラインや素肌が覗いている。

◆佐藤璃果の投稿に反響


この投稿に「天使みたい」「いちごパフェ美味しそう」「肩のラインが美しい」「透明感爆発してる」「圧倒的な美」「色白で眩しい」「可愛すぎます」「白が似合いますね」など反響が寄せられている。

佐藤は5月2日のリアルミート＆グリートで乃木坂46としての活動を終えている。（modelpress編集部）

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