元乃木坂46佐藤璃果、ノースリーブから色白素肌際立つ「透明感爆発してる」「天使みたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/01】元乃木坂46の佐藤璃果が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】卒業の乃木坂メンバー「眩しい」二の腕スラリの純白ノースリ姿
佐藤は「鎌倉の時に行ったカフェも素敵だった」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。スプーンを片手にいちごパフェとともに映る写真では、フリルのついた白のノースリーブトップスから美しい肩のラインや素肌が覗いている。
この投稿に「天使みたい」「いちごパフェ美味しそう」「肩のラインが美しい」「透明感爆発してる」「圧倒的な美」「色白で眩しい」「可愛すぎます」「白が似合いますね」など反響が寄せられている。
佐藤は5月2日のリアルミート＆グリートで乃木坂46としての活動を終えている。（modelpress編集部）
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【写真】卒業の乃木坂メンバー「眩しい」二の腕スラリの純白ノースリ姿
◆佐藤璃果、ノースリーブトップスから美肩際立つ
佐藤は「鎌倉の時に行ったカフェも素敵だった」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。スプーンを片手にいちごパフェとともに映る写真では、フリルのついた白のノースリーブトップスから美しい肩のラインや素肌が覗いている。
◆佐藤璃果の投稿に反響
この投稿に「天使みたい」「いちごパフェ美味しそう」「肩のラインが美しい」「透明感爆発してる」「圧倒的な美」「色白で眩しい」「可愛すぎます」「白が似合いますね」など反響が寄せられている。
佐藤は5月2日のリアルミート＆グリートで乃木坂46としての活動を終えている。（modelpress編集部）
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