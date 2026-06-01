『風、薫る』シリアスなラストから一転 博多華丸、渾身のダジャレにネット爆笑「情緒www」「最高すぎる笑」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第46回）が1日に放送され、ラストでバーンズ（エマ・ハワード）が看護婦見習いたちの前で授業を予告。直後の『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）では博多華丸の“ダジャレ”が暴露されていた。
【写真】博多華丸のダジャレを誘発したシーン『風、薫る』第46回より
小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、看護婦見習いのゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。しかし、家族の到着を待たず小野田は静かに息を引き取る。家族に代わって小野田の最期を涙ながらに看取ったゆきは、直後から実習を休んでしまう。
食事も摂らず塞ぎ込んでしまうゆきのもとにバーンズがやってくる。身体を横にして頭から布団をかぶるゆき。そんな彼女にバーンズは「話をしましょう」と静かに呼びかける。布団をかぶったまま「申し訳ありません…」とゆきが返事をすると、バーンズは彼女の布団を豪快に剥がして「いまからここで授業をします」と、ことの成り行きを見守っていたりん（見上）たちの前で宣言するのだった…。
その直後にスタートした『あさイチ』では、つらい展開にアナウンサーの鈴木奈穂子が目頭を押さえながらも笑顔で「いま見入ってたら、華丸さんがちょっと…笑っちゃいました」とポツリ。すると隣にいた博多大吉は、相方・華丸の口調をマネながら「“バーンズ先生が布団をバーンとめくりましたよ”って…うーん…」と『風、薫る』放送中に華丸が放ったダジャレを暴露。
大吉が呆れた様子で「思い付いたことをすぐ言うのはやめようって言うたやん」とツッコむと、ネット上には「しんみりした気持ちが吹っ飛んだ！」「バーンズ先生がバーンとwww情緒www」「そんなこと言われていたら吹くでしょwww」「最高すぎる笑」「暗い気持ちを引きずる所だった。ありがとうあさイチ」などの声が相次いでいた。
【写真】博多華丸のダジャレを誘発したシーン『風、薫る』第46回より
小野田（宮地雅子）の容態は回復の見込みが立たず、看護婦見習いのゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は担当医の坂田（金井勇太）から家族への連絡を促される。しかし、家族の到着を待たず小野田は静かに息を引き取る。家族に代わって小野田の最期を涙ながらに看取ったゆきは、直後から実習を休んでしまう。
その直後にスタートした『あさイチ』では、つらい展開にアナウンサーの鈴木奈穂子が目頭を押さえながらも笑顔で「いま見入ってたら、華丸さんがちょっと…笑っちゃいました」とポツリ。すると隣にいた博多大吉は、相方・華丸の口調をマネながら「“バーンズ先生が布団をバーンとめくりましたよ”って…うーん…」と『風、薫る』放送中に華丸が放ったダジャレを暴露。
大吉が呆れた様子で「思い付いたことをすぐ言うのはやめようって言うたやん」とツッコむと、ネット上には「しんみりした気持ちが吹っ飛んだ！」「バーンズ先生がバーンとwww情緒www」「そんなこと言われていたら吹くでしょwww」「最高すぎる笑」「暗い気持ちを引きずる所だった。ありがとうあさイチ」などの声が相次いでいた。