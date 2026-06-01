純烈、ダチョウ倶楽部と“熱々おでん”初挑戦で大爆笑 肥後は感謝「2人で困っているときに救っていただいた」
ダチョウ倶楽部（肥後克広、寺門ジモン）、キンタロー。、純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が1日、都内で行われた『おたからや新CM発表会』に登場。純烈メンバーが全力で”熱々おでん”に初挑戦して大爆笑をさらった。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。
今回のCMから新たに純烈が参加したが、ジモンは「3人でよかったのに純烈が入ってきやがった（笑）」と文句を言いつつも、CMは「パワーアップしました」と新CMをアピール。肥後は「純烈さんが入ることによって現場も華やかで、とにかく勢いがあって非常に楽しかったです」と撮影を振り返った。
酒井は「ダチョウ倶楽部さんとは、紅白で一緒に歌わせていただいたりといろんなご縁がありますし、キンタロー。さんは一番大好きな芸人さんですから、こうやって共演できてうれしいです」と喜んだ。
きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」ならぬ、おでん鍋に本物の金製品が約20キログラム入った「金塊おでん」が登場。鍋にある金塊の金額当てクイズを実施した。
正解はなんと“4億6186万8644円”。「3000万円」と予想し、最も回答から遠かった酒井が、罰として「熱々おでん」にチャレンジすることに。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを見せた酒井。その後、なぜか白川＆後上も熱々おでんを浴びることになったが、ダチョウ倶楽部との息の合った掛け合いを見せ、会場は大爆笑の渦となった。
そんな全力で“伝統芸”を成立させた純烈に、肥後は「2人になって困っているときに純烈さんに救っていただいた。まだまだ今後も頑張っていきましょうね」と呼びかけ、2組の絆を見せていた。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。
今回のCMから新たに純烈が参加したが、ジモンは「3人でよかったのに純烈が入ってきやがった（笑）」と文句を言いつつも、CMは「パワーアップしました」と新CMをアピール。肥後は「純烈さんが入ることによって現場も華やかで、とにかく勢いがあって非常に楽しかったです」と撮影を振り返った。
きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」ならぬ、おでん鍋に本物の金製品が約20キログラム入った「金塊おでん」が登場。鍋にある金塊の金額当てクイズを実施した。
正解はなんと“4億6186万8644円”。「3000万円」と予想し、最も回答から遠かった酒井が、罰として「熱々おでん」にチャレンジすることに。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを見せた酒井。その後、なぜか白川＆後上も熱々おでんを浴びることになったが、ダチョウ倶楽部との息の合った掛け合いを見せ、会場は大爆笑の渦となった。
そんな全力で“伝統芸”を成立させた純烈に、肥後は「2人になって困っているときに純烈さんに救っていただいた。まだまだ今後も頑張っていきましょうね」と呼びかけ、2組の絆を見せていた。