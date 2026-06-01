「VS嵐」公式Xが約2年ぶり投稿 嵐ラストライブ受け「共に歩めた時間は宝物」
【モデルプレス＝2026/06/01】嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）が5月31日、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、26年半の活動に幕を下ろした。同日、「VS嵐」（フジテレビ／2008〜2020年放送）の公式X（旧Twitter）が更新され、5人へメッセージを送った。
【写真】「VS嵐」公式、嵐へメッセージ 5色のハート添える
公式Xでは「嵐5人だからこそ、木曜よる7時に温かい時間をお届けすることができました」と改めて感謝。「共に歩めた時間は宝物です」と振り返り「明日からもみんな5人の大ファンです！！最高の景色をありがとうございました」とメンバーカラー5色のハートの絵文字を添えた。2024年6月20日の投稿から約2年ぶりの投稿となった。
2008年4月12日から放送を開始した嵐の冠番組「VS嵐」は、メンバーとゲストチームが様々なアトラクションゲームで対決するゲームバラエティ番組。2020年12月24日に最終回を迎えた。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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【写真】「VS嵐」公式、嵐へメッセージ 5色のハート添える
◆「VS嵐」嵐ラストライブ受けコメント
公式Xでは「嵐5人だからこそ、木曜よる7時に温かい時間をお届けすることができました」と改めて感謝。「共に歩めた時間は宝物です」と振り返り「明日からもみんな5人の大ファンです！！最高の景色をありがとうございました」とメンバーカラー5色のハートの絵文字を添えた。2024年6月20日の投稿から約2年ぶりの投稿となった。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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