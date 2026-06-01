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YouTubeチャンネル「レクター」が「【menu】まさかの高額チップ？実際に配達してみた結果【自転車配達員】」と題した動画を公開しました。動画では、自転車配達員であるレクターさんが、フードデリバリーアプリを併用して平日夜のピークタイムに稼働する様子を届けています。特にmenuで事前チップがついた高額案件に遭遇し、本当に満額もらえるのかを検証しています。



5月29日の金曜日、17時45分から稼働を開始したレクターさん。この日は閑散期ということもあり「鳴りが厳しい予感」とこぼしつつ、UberEats、menu、出前館などの複数アプリを起動して注文を待ちます。



稼働中、menuで「チップ1,200円」が事前設定された案件が飛び込んできました。レクターさんは「もらえると信用して取りました」と話し、店舗へ向かいます。menuは注文後にチップの金額を変更できる仕様のため、「果たして本当にもらえるのか」と半信半疑のまま配達を進めました。道中では「チップ前払い制というか。やっぱりこの方が注文早く決まるし、配達員もチップもらいやすい」とmenuのシステムを評価しています。



約4キロ先の配達先へ無事に商品を届け終え、翌日に売上画面を確認すると、見事に1,200円のチップが反映されていました。「閑散期にありがたい!!」と、レクターさんは喜びをあらわにしています。



その後は強風の中、出前館で複数件の配達をこなします。レクターさんは「出前館は自転車にも平等に注文飛ばしてくれるので、自転車としてはやりやすい」と分析しつつ、自転車の転倒リスクなどを考慮して早めに稼働を終了しました。



最終的な売上は、出前館3件とmenu1件の合計で3,177円となり、時給換算で1,588円という結果になりました。閑散期や悪天候の中でも、複数アプリの特徴を理解し併用することが、効率よく稼ぐためのヒントになりそうです。