この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「レクター」が「【menu】まさかの高額チップ？実際に配達してみた結果【自転車配達員】」と題した動画を公開しました。動画では、自転車配達員であるレクターさんが、フードデリバリーアプリを併用して平日夜のピークタイムに稼働する様子を届けています。特にmenuで事前チップがついた高額案件に遭遇し、本当に満額もらえるのかを検証しています。

5月29日の金曜日、17時45分から稼働を開始したレクターさん。この日は閑散期ということもあり「鳴りが厳しい予感」とこぼしつつ、UberEats、menu、出前館などの複数アプリを起動して注文を待ちます。

稼働中、menuで「チップ1,200円」が事前設定された案件が飛び込んできました。レクターさんは「もらえると信用して取りました」と話し、店舗へ向かいます。menuは注文後にチップの金額を変更できる仕様のため、「果たして本当にもらえるのか」と半信半疑のまま配達を進めました。道中では「チップ前払い制というか。やっぱりこの方が注文早く決まるし、配達員もチップもらいやすい」とmenuのシステムを評価しています。

約4キロ先の配達先へ無事に商品を届け終え、翌日に売上画面を確認すると、見事に1,200円のチップが反映されていました。「閑散期にありがたい!!」と、レクターさんは喜びをあらわにしています。

その後は強風の中、出前館で複数件の配達をこなします。レクターさんは「出前館は自転車にも平等に注文飛ばしてくれるので、自転車としてはやりやすい」と分析しつつ、自転車の転倒リスクなどを考慮して早めに稼働を終了しました。

最終的な売上は、出前館3件とmenu1件の合計で3,177円となり、時給換算で1,588円という結果になりました。閑散期や悪天候の中でも、複数アプリの特徴を理解し併用することが、効率よく稼ぐためのヒントになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:00

閑散期の平日夜ピークに複数アプリで稼働開始
02:32

menuでチップ1,200円の超高額案件を受注
06:31

無事に配達完了！果たして高額チップは反映されるのか
12:59

本日の売上報告と時給換算の結果

関連記事

「マジで一生働かないでくれ」配達員侮辱の投稿が大炎上…メモを書かない注文者の心理とは

「マジで一生働かないでくれ」配達員侮辱の投稿が大炎上…メモを書かない注文者の心理とは

 「報酬改善は考えていない」Uber Eats対話会レポートのコピペ回答に配達員が指摘するこれが現実

「報酬改善は考えていない」Uber Eats対話会レポートのコピペ回答に配達員が指摘するこれが現実

 「全てUber Eatsが原因です」配達員と客のトラブル動画が拡散！意外と知られていないシステムの欠陥

「全てUber Eatsが原因です」配達員と客のトラブル動画が拡散！意外と知られていないシステムの欠陥
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

レクター_icon

レクター

YouTube チャンネル登録者数 5640人 837 本の動画
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。 ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/
youtube.com/channel/UCOQvsgdLOTS-mAwnMiZYIXw YouTube