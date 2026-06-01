記事ポイント 有資格者のみが担う訪問型保育「coco.ne.care」が旅行先・ホテル・出張先でも保育を提供独自研修「心育てメソッド心音®」を修了したシッターが自宅から宿泊保育・インバウンド対応まで対応美容サロン連携や英語対応シッターによる外国人向けサービスなど、対応シーンが幅広い 有資格者のみが担う訪問型保育「coco.ne.care」が旅行先・ホテル・出張先でも保育を提供独自研修「心育てメソッド心音®」を修了したシッターが自宅から宿泊保育・インバウンド対応まで対応美容サロン連携や英語対応シッターによる外国人向けサービスなど、対応シーンが幅広い

旅行中に大人向けのレストランや舞台鑑賞に行きたくても子連れでは難しい、出張中に子どもの預け先が見つからない--そんな場面を解消する訪問型保育サービスが注目を集めています。

cone.が展開する「cone.care」は、保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士などの有資格者が所属し、独自研修「心育てメソッド心音®」を修了したシッターだけが現場に立つ保育サービスです。

自宅保育から旅行同行・ホテル滞在中の見守り・インバウンド対応まで、保護者の生活スタイルに合わせた多様な保育シーンをカバーしています。

cone.care「訪問型保育サービス」

サービス名：coco.ne.care運営：株式会社coco.ne.対応エリア：公式サイトに掲載されています対応シーン：自宅保育・旅行同行・ホテル滞在中の見守り・出張同行・テーマパーク同行・夜間保育・新生児対応・インバウンド対応・美容サロン利用中の保育公式サイト：cocone-2024.com

cone.careは、会社が責任を持って保育サービスを提供する事業者型のサービスです。

シッター個人と利用者をつなぐマッチング型サービスとは異なり、資格・経験・急なキャンセル対応などの不安要素を組織体制で補います。

所属シッターは保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士などの有資格者で構成され、全員が独自研修「心育てメソッド心音®」を修了しています。

対応シーンは自宅保育にとどまらず、旅行先のホテルでの見守り・出張同行・テーマパーク同行・夜間保育・新生児期からのサポートまで多岐にわたります。

訪日外国人向けには英語対応可能なシッターが対応し、日本文化体験（茶道・弓道・陶芸など）への参加中の子どもの見守りサービスも提供しています。

旅行・ホテル滞在・出張での保育

旅行中に美術館・舞台鑑賞・高級レストラン・大人向けアクティビティなど子ども連れでは参加しにくい場面では、ホテル内や周辺施設での見守り保育が利用できます。

保護者が会場内に入っている間、シッターが宿泊先や指定場所で子どもを保育します。

出張先への同行や移動中のサポートにも対応しており、保護者が仕事に集中できる環境を整えます。

テーマパークや観光施設への同行保育では、保護者がアトラクションを楽しんでいる間の見守りや、きょうだい児のサポートも担います。

家族全員が希望のシーンを楽しめる体制を、シッターが現場で支えます。

新生児・夜間保育への対応

cone.careは生後間もない新生児期からの保育と夜間保育にも対応しています。

経験豊富な有資格者のシッターが担当し、月齢の低い乳児を持つ保護者が夜間に休息や外出を確保できる体制を整えています。

夜間保育を含む早朝・深夜の時間帯にも対応しており、保護者の働き方や生活リズムに合わせたスケジュール調整が可能です。

インバウンド対応・外国語サービス

在日外国人および訪日外国人旅行者向けに、英語対応可能なシッターが保育を担当します。

茶道・弓道・陶芸・日本文化体験などのアクティビティへ保護者が参加する際の見守りや同行保育を提供しており、文化体験と子育てを両立できる仕組みです。

美容サロンとの連携保育

現在、美容サロンとの提携が進められています。

美容室・エステ・ネイルサロンの利用中に子どもを預けられるよう、サロン内での保育サービス導入を支援しています。

子連れで来店できるサロン環境の整備を目指しており、旅行業界・宿泊業界との連携拡大も検討されています。

cone.careは、保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士の有資格者と独自研修「心育てメソッド心音®」を組み合わせた品質管理体制で、自宅保育から旅行先・出張先・インバウンド対応まで幅広いシーンの保育ニーズに応えています。

子どもを持つ保護者が仕事・趣味・旅行・学びを継続できる環境を、現場のシッターが直接サポートします。

cone.care「訪問型保育サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. cone.careのシッターはどのような資格を持っていますか？

A. 保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士などの有資格者が中心に所属しています。

さらに全員が独自研修「心育てメソッド心音®」を修了した上で現場に従事しています。

Q. 旅行先や出張先でも保育を依頼できますか？

A. 旅行先のホテル内や周辺施設での見守り保育、出張先への同行保育、テーマパーク・観光施設への同行保育に対応しています。

依頼可能なエリアや条件の詳細は公式サイト（cocone-2024.com）に掲載されています。

Q. 外国語に対応したシッターはいますか？

A. 英語対応可能なシッターが在籍しており、訪日外国人旅行者および在日外国人の保護者向けに保育サービスを提供しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 有資格シッターが旅行先・ホテルでも保育！ cone.care「訪問型保育サービス」 appeared first on Dtimes.