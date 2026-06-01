セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、本場韓国のトレンドグルメ全17品を集めた新キャンペーン「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」を6月1日から期間限定で実施します。

【えー！】全部、おいしそうじゃん！ チヂミ、ロゼクリーム、チュクミも！ 「韓国イチ推しグルメ」全商品を見る！

セブン−イレブンは昨年も韓国フェアを実施。今年は、「旨辛の深み」をテーマに第2弾まで行われます。

第1弾では、牛肉、ニンジン、豆もやし、ゼンマイ、小松菜をコチュジャンと一緒に混ぜ合わせた「ピリッと旨辛 ビビンバおむすび」（213円、以下、税込み）をはじめ、炒め麺「ポックンミョン」を米と組み合わせた「旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび」（213円）、コチュジャン、モッツァレラ、ゴーダなどを使った「チーズキンパ 5巻」（300円）が発売。

さらに、韓国料理で定番のサムギョプサルを盛り付けた「旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦）」（699円）、旨辛いタレで味付けをしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースが楽しめる「旅するCAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ」（753円）、ロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせた「ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン」（645円）、もっちり生地のチヂミと2種類のチーズソースを合わせた「ハンドDELI とろーりチーズチヂミ」（213円）、「お店で揚げた プルコギパン」（260円）、冷凍食品「セブンプレミアム チュクミ」（537円）と計9品が登場します。

第2弾は同月8日から行われます。

※消費税は8％で計算しています。