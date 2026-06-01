手術解説動画、上部消化管5本を初公開！ メテオ「Medical*Online Video」

記事ポイント 医療動画配信サービス「Medical*Online Video」が2026年5月27日より手術解説動画の配信を開始上部消化管領域（胃癌・食道癌）の手術解説動画5本と腎癌研究会後援によるRAPNに関する講義動画2本を初回公開雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画動画3本も同日より追加配信 医療動画配信サービス「Medical*Online Video」が2026年5月27日より手術解説動画の配信を開始上部消化管領域（胃癌・食道癌）の手術解説動画5本と腎癌研究会後援によるRAPNに関する講義動画2本を初回公開雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画動画3本も同日より追加配信

メテオが運営する医療動画配信サービス「Medical*Online Video」は、2026年5月27日（水）より新たに手術解説動画の配信を開始しました。

初回配信では、上部消化管領域を中心とした手術解説動画5本と、腎癌研究会後援によるRAPN（ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術）に関する講義動画2本が公開されています。

雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画動画3本も同日より追加されています。

メテオ「Medical*Online Video」

配信開始日：2026年5月27日（水）対象：医師・看護師・理学療法士・臨床検査技師・診療放射線技師など医療従事者・学生全般配信サービス：Medical*Online Video（video.medicalonline.jp）

「Medical*Online Video」は、すべての医療従事者と医療系学生を対象にした動画配信サービスです。

医師向け講義動画、看護、リハビリテーション、医用画像・診療放射線技術、臨床検査、医療法律相談など多領域の動画を配信してきたサービスで、今回新たに「手術解説動画」のカテゴリが加わります。

初回配信の手術解説動画は、胃癌・食道癌・食道胃接合部癌などに対応した上部消化管領域の5本です。

腹腔鏡手術・ロボット支援手術・胸腔鏡手術と多様なアプローチが収録されており、膜解剖を意識した郭清操作や再建手技・術野展開についても詳細に解説されています。

上部消化管領域の手術解説動画

胃外科・食道外科を専門とするがん研究会有明病院の外科医が執刀・監修を担当した5本が揃っています。

進行癌・早期癌それぞれの症例に対応した術式が収録されており、腹腔鏡・ロボット・胸腔鏡と異なるアプローチごとの視野展開や郭清の要点が、実際の術野映像を交えながら解説されています。

腹腔鏡下幽門側胃切除術

執刀・監修：布部 創也先生（がん研究会有明病院 消化器センター 胃外科部長）対象疾患：進行胃癌

進行胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術を収録しています。

リンパ節郭清における視野展開の確保と、層構造を意識した郭清操作の手順が詳細に解説されています。

ロボット支援下噴門側胃切除(トンネル法)

執刀・監修：布部 創也先生（がん研究会有明病院 消化器センター 胃外科部長）対象疾患：早期胃癌再建術式：Non-Flap Tunnel Technique（NFTT）

早期胃癌に対するロボット支援下噴門側胃切除術を収録しています。

Non-Flap Tunnel Technique（NFTT）を用いた再建術式の全過程が供覧されています。

腹腔鏡下胃全摘術＋脾摘術

執刀・監修：速水 克先生（がん研究会有明病院 消化器センター 胃外科医長）対象疾患：大彎浸潤を伴う胃体部癌

大彎浸潤を伴う胃体部癌に対する胃全摘＋脾摘術を収録しています。

膜解剖を意識した視野展開と再現性の高い郭清操作の要点が解説されています。

胸腔鏡下食道切除および縦隔リンパ節郭清

執刀・監修：金森 淳先生（がん研究会有明病院 消化器センター 食道外科医長）対象疾患：進行食道癌

進行食道癌に対する胸腔鏡下食道切除術を収録しています。

縦隔リンパ節郭清における層構造を意識した操作手順が詳細に解説されています。

下部食道切除・回結腸間置再建術

執刀・監修：藤原 尚志先生（東京科学大学 消化管外科学分野 講師）対象疾患：食道胃接合部癌再建術式：有茎回結腸間置

食道胃接合部癌に対する下部食道切除後の再建術式を収録しています。

有茎回結腸間置を用いた再建術式の全過程が解説されています。

腎癌研究会後援 RAPN講義動画

腎癌研究会の後援のもと、2024年腎癌研究会 教育講演の内容をもとに制作されたRAPNに関する講義動画2本が公開されています。

基本的な切除術から困難症例への対応まで、2本で体系的に網羅した構成になっています。

腎がん RAPNにおける基本的な切除術

ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）の基本的な切除術を解説した講義動画です。

2024年腎癌研究会 教育講演の発表内容をもとに制作されています。

腎がん RAPNにおける応用的な切除術

RAPNにおける困難症例への対応を中心に解説した応用編の講義動画です。

基本編と合わせた2本で、標準的な症例から難易度の高い症例まで段階的に対応できる知識体系が構成されています。

雑誌「日本臨牀」コラボ企画動画

医学専門誌「日本臨牀」とのコラボ企画として制作された動画3本が追加配信されています。

肥満症・心不全・IgG4関連疾患とテーマの異なる3本で、それぞれ最新の治療動向や疾患概念について解説されています。

【肥満症】オベシティスティグマ

肥満症に関連する社会的偏見・差別であるオベシティスティグマをテーマにした動画です。

雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画として制作されています。

【心不全】閉塞性肥大型心筋症治療の新展開

閉塞性肥大型心筋症に対する治療の最新動向を解説した動画です。

雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画として制作されています。

【IgG4関連疾患】内分泌病変

IgG4関連疾患における内分泌病変について解説した動画です。

雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画として制作されています。

今回の追加配信では、手術解説動画5本・RAPN講義動画2本・雑誌「日本臨牀」コラボ動画3本の計10本が一度に公開されています。

手術解説動画はいずれもがん研究会有明病院の各診療科長・医長が執刀・監修を担当しており、実際の術野映像を通じて膜解剖に基づく郭清操作や多様な再建術式の要点を確認できます。

メテオ「Medical*Online Video」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Medical*Online Video」はどのような人が視聴対象ですか？

A. 医師・看護師・理学療法士・臨床検査技師・診療放射線技師など、すべての医療従事者と医療系学生が視聴対象となっています。

Q. 今回追加配信された動画は合計何本ですか？

A. 手術解説動画5本、腎癌研究会後援のRAPNに関する講義動画2本、雑誌「日本臨牀」とのコラボ企画動画3本の計10本が2026年5月27日より追加配信されています。

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