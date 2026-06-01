関東で買えるのは今だけ！　あんこ好き必見の「赤福水ようかん」が横浜高島屋に登場

お伊勢参りの定番土産として親しまれてきた「赤福餅」。江戸時代中期の1707（宝永4）年に生まれ300年以上もの間、愛されてきた和菓子だ。お餅の上にたっぷりのこし餡をのせており、あんこが好きにはたまらないひと品だ。そんな偏愛家たち必見の「赤福水ようかん」が2026年6月3日（水）から6月7日（日）までの5日間、横浜高島屋にて販売される。そのほかにも夏季限定の和洋菓子が並ぶ。一体どのような商品があるのだろうか。

暑い夏に食べたい、赤福のひんやりさっぱり和洋菓子

伊勢のみならず、全国で人気の『赤福』。「赤福餅」をはじめとした和菓子が人気だ。そんな『赤福』が手がける和洋菓子ブランドが『五十鈴茶屋』だ。今回、横浜高島屋で開催される「特選味の逸品会 PART1」に2026年6月3日（水）から6月7日（日）までの期間、この両店が出店する。

『赤福』からは、夏季限定の「赤福水ようかん」（税込1200円）が販売される。北海道産小豆のこし餡が折箱いっぱいに詰まっていて、ひと目であんこ好きを虜にしてしまうビジュアルだ。

「赤福水ようかん」（税込1200円）

「みずみずしく、つるんとした口あたりとすっきりとした甘さ」（同社）で、“一枚流し”になっており好みの大きさに切り分けて食べられる。

しかもこの水ようかんは、関東近郊では販売されておらず、三重や愛知、関西でしか手に入れることが出来ないというレア商品だ。

『五十鈴茶屋』からは、北海道産小豆と国産バターを使ったバタークリームの「あずきバターサンド」（3個入り、税込1500円）が販売される。サブレには、三重県産小麦の「あやひかり」も使用されている。

「あずきバターサンド」（3個入り、税込1500円）

「あずきのやさしい風味に、バターのまろやかさとラム酒の香りを合わせ、和と洋の素材がほどよく調和している」（同社）という。

どちらも夏のはじまりを感じられるお菓子になっている。夏バテ気味な日のおやつにも、手土産としても喜ばれること間違いなしだ。この機会に手に入れてみてはいかがだろうか。

「特選 味の逸品会 PART1」出店概要

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月7日（日）

※催事の会期は2026年6月3日（水）〜6月9日（火）

会場：横浜高島屋 地下1階フーディーズポート2 イベントスクエア

営業時間：10時〜 21時

「赤福水ようかん」商品ページ：https://www.akafuku.co.jp/pages/yokan/

「あずきバターサンド」商品ページ：https://www.isuzuchaya.com/pages/azukibuttersand/

※商品は数に限りあり。完売次第終了。

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がある。

【画像】折箱に水ようかんがぎっしり！ あんこ好きが一目惚れするビジュアルとは（2枚）