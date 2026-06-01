「M!LK」で歌がうまいと思うメンバーランキング！ 「吉田仁人」を僅差で抑えた1位は？
2014年11月に結成した5人組ダンスボーカルグループのM!LKは、『イイじゃん』が大ヒットを記録し『NHK紅白歌合戦』にも出場しました。『好きすぎて滅！』もヒットするなど、幅広い世代から人気のグループです。
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「M!LKで歌がうまいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、吉田仁人さんでした。吉田さんは、担当カラーが「きらめきイエロー」でグループのリーダーを務めています。
圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力を誇るメンバーで、ソロでも楽曲を発表するなど大活躍。2026年6月8日にはソロEP『東京』を発売予定で、全曲の作詞作曲を吉田さんが手掛けています。ソロライブも精力的に行うなど、今後の活動に注目です。
回答者からは、「好きすぎて滅のソロパートが上手だったから」（20代女性／千葉県）、「音程・声量・表現力・音域・安定感の5項目で最もバランスが良い」（50代男性／徳島県）、「安定感と歌声のきれいさはピカイチ」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、佐野勇斗さんでした。メンバーカラーが「ピーチヒップピンク岡崎」の佐野さんは、個人では俳優として人気です。これまで数多くの話題作に出演し、『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）では桜田ひよりさんとのダブル主演を務めています。
演技力だけでなく安定感ある歌唱力も魅力で、2019年には映画『小さな恋のうた』では歌声を響かせて話題になったことも。その表現力の高さは、舞台への出演でも生かされています。
回答者からは、「曲を聞いたときに音程が安定していて心地よかった」（30代女性／北海道）、「佐野くんが歌っていると見てしまう。特徴がある」（30代男性／静岡県）、「いつもちゃんと音程があっていて聴きたくなる歌声」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「M!LKで歌がうまいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
2位：吉田仁人／124票
2位に選ばれたのは、吉田仁人さんでした。吉田さんは、担当カラーが「きらめきイエロー」でグループのリーダーを務めています。
圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力を誇るメンバーで、ソロでも楽曲を発表するなど大活躍。2026年6月8日にはソロEP『東京』を発売予定で、全曲の作詞作曲を吉田さんが手掛けています。ソロライブも精力的に行うなど、今後の活動に注目です。
回答者からは、「好きすぎて滅のソロパートが上手だったから」（20代女性／千葉県）、「音程・声量・表現力・音域・安定感の5項目で最もバランスが良い」（50代男性／徳島県）、「安定感と歌声のきれいさはピカイチ」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：佐野勇斗／129票
1位に選ばれたのは、佐野勇斗さんでした。メンバーカラーが「ピーチヒップピンク岡崎」の佐野さんは、個人では俳優として人気です。これまで数多くの話題作に出演し、『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）では桜田ひよりさんとのダブル主演を務めています。
演技力だけでなく安定感ある歌唱力も魅力で、2019年には映画『小さな恋のうた』では歌声を響かせて話題になったことも。その表現力の高さは、舞台への出演でも生かされています。
回答者からは、「曲を聞いたときに音程が安定していて心地よかった」（30代女性／北海道）、「佐野くんが歌っていると見てしまう。特徴がある」（30代男性／静岡県）、「いつもちゃんと音程があっていて聴きたくなる歌声」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)