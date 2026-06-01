2035年に36億！ SDKI「Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)」

記事ポイント MRIコイル市場は2025年の約21億米ドルから2035年に約36億米ドルへ、年平均成長率約5.5%で拡大予測神経系疾患の世界的増加を背景にRFコイルが市場の45%を占め、高磁場MRI普及が需要を加速北米が36%の最大シェア、日本はMRI設置密度の高さと高齢化で急成長市場として分析 MRIコイル市場は2025年の約21億米ドルから2035年に約36億米ドルへ、年平均成長率約5.5%で拡大予測神経系疾患の世界的増加を背景にRFコイルが市場の45%を占め、高磁場MRI普及が需要を加速北米が36%の最大シェア、日本はMRI設置密度の高さと高齢化で急成長市場として分析

市場調査会社SDKI Analyticsが2026年5月20日に公表したレポートによると、磁気共鳴画像法用コイル（MRIコイル）市場は2025年から2035年にかけて大幅な成長が見込まれています。

534社の市場参入企業を対象とした調査をもとに、市場規模の推移・セグメント構成・地域別動向・主要企業の動向が分析されています。

がんや神経系疾患など慢性疾患の世界的な増加が、高精度診断画像への需要を底上げしています。

SDKI「Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)」

調査担当：SDKI Analytics調査公表日：2026年5月20日予測期間：2026〜2035年調査対象企業数：534社（実地調査234件・オンライン調査300件）市場規模（2025年予測）：約21億米ドル市場規模（2035年予測）：約36億米ドル年平均成長率（CAGR）：約5.5%

MRIコイル市場は2025年の約21億米ドルから2035年に約36億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約5.5%です。

北米・欧州・アジア太平洋・中南米・中東とアフリカを網羅した地域別分析と、コイルタイプ別のセグメント分析が本レポートの主要な構成要素となっています。

成長の主因は、がん・神経系疾患・筋骨格系疾患・心血管系疾患といった慢性疾患の負担増大です。

MRIはこれらの診断・治療計画の策定・経過追跡において重要な役割を果たしており、画質・撮像速度・診断精度を向上させる高機能なコイルへの需要が高まっています。

市場成長を支える疾患負担とMRI検査件数の増加

世界保健機関（WHO）は、神経系疾患が健康障害や身体機能障害の主要因の一つであり、世界中で3人に1人以上がその影響を受けていると報告しています。

脳卒中・アルツハイマー病・パーキンソン病・脳腫瘍・てんかんなどの神経系疾患の診断精度向上を目的とした、高機能なMRIコイルへの需要が世界規模で拡大しています。

カナダの全国画像診断機器台帳（National Imaging Inventory）の報告によれば、2022〜2023年間に公的資金によるMRI検査が220万件以上実施されており、2019〜2021年の実績と比較して4.3%増加しています。

検査件数の増加に伴い、頻繁な臨床使用による摩耗を補うコイルの交換・アップグレード需要も拡大しています。

市場セグメンテーション

コイルタイプ別のセグメントでは、RFコイルが予測期間中に45%の市場シェアを占めると分析されています。

RFコイルは画質・空間分解能・信号対雑音比（SNR）・スキャン効率に直接影響するため、循環器・神経・腫瘍学の各分野で広く活用されています。

3Tや7Tといった高磁場MRIシステムの急速な普及が、RFコイルへの需要をさらに押し上げています。

その他のセグメントとして、グラジエントコイル・表面コイルが含まれます。

地域別動向

地域別では、北米が予測期間中に36%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。

米国およびカナダにおける高度なMRIシステムの高い導入率、政府・機関によるMRI研究への強力な資金提供、慢性疾患の高い罹患率が成長を支えています。

米国メディケアメディケイドサービスセンター（CMS）の報告によれば、2023年における米国の国民医療費は約4.9兆米ドルに達しています。

日本市場については、OECDのデータが示すとおりMRI設置台数が人口100万人あたり59台を超えており、世界でも高い設置密度を誇ります。

高齢化に伴う慢性疾患・がん・神経系疾患の罹患率上昇と、高度なMRIシステムの導入拡大が、今後数年間の市場成長をさらに加速させると予測されています。

主要企業の動向

世界市場における主要企業として、Siemens Healthineers AG・GE HealthCare Technologies・Koninklijke Philips N.V.・Esaote S.p.A.・Aurora Imaging Technologyが挙げられています。

2025年11月にはSiemens Healthineersが、身体の形状に適合するコンターコイルやインターベンショナルコイルを含む包括的なコイルポートフォリオを備えたMRシステム「Magnetom Free.XL」の発売を発表しました。

2026年5月にはRoyal Philipsが、高度な微細構造および生物学的情報画像化に向けた超高勾配3.0T MRI「Titanion MR」の発売を発表しています。

日本市場における上位5社は、Canon Medical Systemsoration・Hitachi Healthcare・Shimadzuoration・Medius Holdings・Takashima Seisakushoとなっています。

MRIコイル市場は2035年に約36億米ドル規模へ達する見通しで、年平均5.5%という安定した成長が予測期間を通じて続きます。

日本市場では人口100万人あたり59台超というMRI設置密度の高さを背景に、Canon Medical SystemsorationやShimadzuorationなど国内主要5社がその需要を支える構図となっています。

神経系疾患・がん・心血管系疾患の診断精度向上を担う高機能コイルへの需要は、国内外で拡大傾向にあります。

SDKI「Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)」の紹介でした。

よくある質問

Q. RFコイルが市場の45%のシェアを占めると予測される理由は何ですか？

A. RFコイルは画質・空間分解能・信号対雑音比（SNR）・スキャン効率に直接影響するため、循環器・神経・腫瘍学の各分野で広く活用されています。

また、3Tや7Tといった高磁場MRIシステムの急速な普及がRFコイルへの需要をさらに後押ししており、予測期間中を通じて最大セグメントの地位を維持すると分析されています。

Q. 本調査レポートが対象とする地域と企業の範囲はどのくらいですか？

A. 北米・中南米・アジア太平洋・ヨーロッパ・中東とアフリカの5地域が対象となっています。

調査対象企業数は534社で、実地調査234件とオンライン調査300件を組み合わせた調査手法が採用されています。

調査期間は2026年3月から2026年4月です。

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