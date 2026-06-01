記事ポイント JAPAN AI AGENTが「ITreview The Best Software in Japan 2026」で3部門を受賞「Rookie of the Year」「Best Software by Category（AIエージェントツール部門）」「Best Software for AI Powered Features」に選出評価はリアルユーザーによる満足度・使いやすさ・サポート品質などのスコアと閲覧数・比較数を組み合わせたITreview Scoreによるもの JAPAN AI AGENTが「ITreview The Best Software in Japan 2026」で3部門を受賞「Rookie of the Year」「Best Software by Category（AIエージェントツール部門）」「Best Software for AI Powered Features」に選出評価はリアルユーザーによる満足度・使いやすさ・サポート品質などのスコアと閲覧数・比較数を組み合わせたITreview Scoreによるもの

JAPAN AIが提供するAIエージェントツール「JAPAN AI AGENT」が、ITレビュープラットフォーム「ITreview」主催のアワードで3部門を受賞します。

対象期間は2025年4月〜2026年3月の1年間で、日本国内のリアルユーザーによる評価をもとに選出されています。

「JAPAN AI AGENT」

提供：JAPAN AI株式会社受賞アワード：ITreview The Best Software in Japan 2026（3部門）評価期間：2025年4月〜2026年3月

「JAPAN AI AGENT」は、2026年発表の「ITreview The Best Software in Japan 2026」において、「Rookie of the Year」「Best Software by Category（AIエージェントツール部門）」「Best Software for AI Powered Features」の3部門で選出されました。

このアワードはアイティクラウドが運営する「ITreview」が主催するもので、製品への満足度・使いやすさ・サポート品質などのスコアに加え、レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数・比較数を組み合わせた「ITreview Score」によって受賞製品が決定されます。

「JAPAN AI AGENT」は2024年以降にリリースされた比較的新しいサービスで、今回のアワードを通じて日本のビジネス現場での高い評価が数値として可視化されます。

生成AI機能へのユーザーレビューを1年間で10件以上獲得した製品のみが対象となる「Best Software for AI Powered Features」部門にも選出されており、実際の業務利用者からの支持の厚さが示されています。

各受賞部門の概要

「The Best Software Rookie of the Year」は、2024年以降に新規リリースされたビジネス向けSaaS・ソフトウェアの中から、ITreviewに集まった1年間のリアルユーザー評価を総合的に評価して上位10製品をランキング形式で選出する部門です。

満足度・使いやすさ・サポート品質のスコアだけでなく、レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数といった指標も加味されており、「JAPAN AI AGENT」はこの総合評価で上位10製品に入ります。

「The Best Software for AI Powered Features」は2026年に新設された部門で、生成AI機能を搭載した製品のAI機能に対するユーザー評価を可視化することを目的としています。

AI機能への満足度・レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数を掛け合わせたITreview Scoreにより上位20製品が選ばれており、「JAPAN AI AGENT」はこの新設部門でも上位に入っています。

同じく2026年新設の「The Best Software by Category」では、約200にのぼるカテゴリーの中から「AIエージェントツール部門」で最高評価製品として選出されます。

ユーザーの声

ITreviewに寄せられたユーザーレビューでは、実際のビジネス現場での活用事例が記されています。

評価スコアは満足度・使いやすさ・サポート品質の3軸で構成されており、今回の受賞はこれらの項目で高いスコアを獲得した結果です。

JAPAN AI AGENTへのユーザーレビュー画面3

複数のユーザーレビューが「ITreview」上に蓄積されており、製品への評価が複数の業種・職種にわたるユーザーから継続的に集まっていることが確認できます。

「Best Software for AI Powered Features」の選出条件である「1年間で生成AI機能へのレビュー10件以上」もクリアしており、日常業務で生成AIを活用するユーザー層から実績ある支持を受けています。

「JAPAN AI AGENT」は、2023年4月設立のJAPAN AIがリリースした生成AIエージェントツールで、リアルユーザーによる多角的な指標評価で3部門同時受賞を達成しています。

AIエージェントツール市場における日本国内での評価基準として「ITreview Score」が用いられていることからも、業務現場での実用性が今回の結果に直結しています。

JAPAN AI「JAPAN AI AGENT」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ITreview The Best Software in Japan 2026」の評価期間はいつからいつまでですか？

A. 2025年4月から2026年3月までの1年間が対象期間です。

この期間にITreviewへ集まったリアルユーザーのレビューをもとに評価されています。

Q. 「Best Software for AI Powered Features」部門はどのような製品が選出対象になりますか？

A. 2025年4月〜2026年3月の1年間に生成AI機能へのレビューを10件以上獲得した製品が対象で、AI機能への満足度・レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数を組み合わせたITreview Scoreにより上位20製品が選出されます。

2026年に新設された部門です。

Q. JAPAN AI AGENTはいつリリースされた製品ですか？

A. 「Rookie of the Year」の選出対象が2024年以降の新規リリース製品であることから、2024年以降のリリースです。

JAPAN AI自体は2023年4月に設立されています。

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