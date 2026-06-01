赤いライト1本、15分で幻術脱出！ ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」

記事ポイント うちはイタチ＆うちはサスケの誕生日を記念した没入型脱出ミッションが2026年6月9日から期間限定開催赤いライト1本だけを頼りに、制限時間15分以内の暗闇脱出に挑む屋内型アトラクション脱出成功者には「ゲマキ風」オリジナルブロマイドを配布、タイムアタックランキング上位者には特別認定証を贈呈 うちはイタチ＆うちはサスケの誕生日を記念した没入型脱出ミッションが2026年6月9日から期間限定開催赤いライト1本だけを頼りに、制限時間15分以内の暗闇脱出に挑む屋内型アトラクション脱出成功者には「ゲマキ風」オリジナルブロマイドを配布、タイムアタックランキング上位者には特別認定証を贈呈

兵庫県の淡路島に位置するアニメパーク「ニジゲンノモリ」で、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の人気キャラクター「うちはイタチ」と「うちはサスケ」の誕生日を記念した期間限定ミッションが開催されます。

暗闇の空間に足を踏み入れ、赤いライト1本だけを手がかりに制限時間15分で脱出を目指す没入体験です。

ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」

開催期間：2026年6月9日（火）〜7月23日（木）営業時間：10:00〜16:00（最終入場15:30）入場料金：1組500円（税込）※別途、アトラクション入場チケットが必要参加人数：1チーム最大4名まで会場：兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内「NARUTO＆BORUTO 忍里」

バースデー特別ミッション『幻術からの脱出』は、「うちはイタチ」が「うちはサスケ」に仕掛けた幻術の世界をモチーフにした屋内型の脱出体験です。

参加者は暗闇に閉ざされた空間の中で、支給される赤いライト1本を唯一の光源として手がかりを探し、制限時間15分以内の脱出を目指します。

脱出成功者には、忍里限定の「ゲマキ風」オリジナルブロマイドが配布されます。

さらにクリアタイムが記録される「タイムアタックランキング」が実施され、期間中に最も優秀な成績を収めたチームまたは個人には忍里オリジナルの「特別認定証」が贈呈されます。

暗闇の幻術空間と脱出の挑戦

ミッションが舞台とする暗闇エリアは、うちはイタチの幻術によって囚われた空間として演出されています。

参加者が頼れるのは支給される赤いライト1本のみで、エリア内に散りばめられた手がかりを仲間と協力しながら見つけ出す必要があります。

制限時間は15分で、感覚と判断力が問われる体験となっています。

特典・ランキング詳細

脱出成功時には、忍里でしか手に入らない「ゲマキ風」デザインのオリジナルブロマイドが渡されます。

タイムアタックランキングは期間全体を通じて集計され、最速記録を打ち立てたチームまたは個人が「特別認定証」を受け取ります。

ニジゲンノモリのアクセスと規模

「ニジゲンノモリ」は、明石海峡大橋を渡って神戸から約5分の兵庫県立淡路島公園内に広がるアニメパークです。

敷地は東京ドーム約28個分の規模を誇り、アニメ・マンガ・ゲームのコンテンツを五感で体験できる複数のアトラクションを展開しています。

「NARUTO＆BORUTO 忍里」はその人気アトラクションのひとつです。

うちはイタチとうちはサスケそれぞれの誕生日を祝う期間に合わせて開催される本ミッションは、1組500円（税込）という価格で体験でき、1チーム最大4名まで参加が可能です。

暗闇の中で赤いライト1本だけを手に制限時間15分の脱出に挑む没入体験は、キャラクターの世界観をリアルな感覚で味わえる構成となっています。

ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」の紹介でした。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

よくある質問

Q. タイムアタックランキングの対象期間はいつですか？

A. 2026年6月9日（火）から7月23日（木）までの開催期間全体を通じて集計されます。

期間中に最も優秀な成績を収めたチームまたは個人に「特別認定証」が贈呈されます。

Q. 入場チケットとミッション参加料は別々に必要ですか？

A. 「NARUTO＆BORUTO 忍里」アトラクションへの入場チケットとは別に、バースデー特別ミッション『幻術からの脱出』の参加料として1組500円（税込）が必要です。

詳細は公式サイトに掲載されています。

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