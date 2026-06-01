月収より生活コスト、求職者の意識転換！ マイスター「MAPJOBキャリア」

記事ポイント 物価高で求職者の意識が「月収額」より「通勤・生活コストを引いた手取りの残額」へ転換「将来続けられるか」という継続性の不安が仕事選びの新たな判断軸に浮上MAPJOBキャリアが現在地起点の地図検索で生活圏に根ざした求人探しを実現 物価高で求職者の意識が「月収額」より「通勤・生活コストを引いた手取りの残額」へ転換「将来続けられるか」という継続性の不安が仕事選びの新たな判断軸に浮上MAPJOBキャリアが現在地起点の地図検索で生活圏に根ざした求人探しを実現

食費や光熱費の上昇が続く中、求職者が仕事選びの優先順位を見直す動きが広がっています。

マイスターがSNS「Threads」を通じて実施した調査では、提示給与の額面よりも通勤コストや生活費を差し引いた実質的な手取り、そして働き続けられるかどうかの持続可能性を重視する傾向が明確に確認されます。

マイスター「MAPJOBキャリア」

発表日：2026年4月15日調査媒体：SNS「Threads」調査テーマ：物価高の影響で仕事選びにおいて不安に感じること主な回答：通勤・生活コスト／将来の継続可能性運営サービス：MAPJOBキャリア（マイスター株式会社）

物価上昇が続く経済環境のもと、求職者の意識に「いくらもらえるか」から「いくら残るか」への転換が起きています。

交通費・居住費・食費といった生活コストが増加する中、月給の額面だけでなく、それらを差し引いた実質的な余裕が仕事選びの判断軸となりつつあります。

マイスターは2026年4月、SNS「Threads」で「物価高の影響で、仕事選びで不安になったことは？」と問いかけ、求職者の生の声を収集しました。

回答は「通勤・生活コスト」と「将来続けられるか」の2点に集中しており、月収より生活全体のコストバランスを重視する意識の転換が調査結果に明確に表れています。

通勤・生活コストへの関心の高まり

調査で最も多く寄せられたのが、通勤・生活コストに関する不安です。

毎日の往復通勤にかかる交通費、勤務地までの移動時間、居住地域での日常的な出費など、月単位で積み重なるコスト構造全般が求職者の主要な検討項目となっています。

たとえば月給30万円と月給28万円の仕事を比較した場合、後者が自宅から通勤5分であるのに対し前者が往復2時間を要するならば、交通費と時間コストを総合的に勘案して後者を選ぶ傾向が見受けられます。

表示されている月収と数ヶ月単位で見た実質的な手取り額が大きく異なる可能性に気づく求職者が増えており、額面ではなく「手取りから生活コストを引いた残額」で比較する思考回路への移行が確認されています。

「将来続けられるか」という継続性への意識

調査の第二の主要課題として浮かび上がったのが、「将来続けられるか」という継続性への懸念です。

物価高が続く中で給与が据え置きとなれば実質賃金は低下し続けるという現実を、求職者は直感的に理解しています。

3年後・5年後の生活をシミュレーションしたうえで、「この職場なら物価がさらに上がっても生活できるか」という中長期的な視点から就職先を選別する動きが確認されています。

身体的・精神的な負担が大きい職場では、経済状況の悪化とともに離職リスクが高まるという予測も、継続性を重視する意識の背景にあります。

求職者にとって「今の条件が良い」だけでなく「これからも無理なく続けられる」かどうかが、同等以上の判断基準として定着しつつあります。

地図から探す求人サービス「MAPJOBキャリア」

マイスターが運営する「MAPJOBキャリア」は、現在地を起点とした地図ベースの求人検索サービスです。

求職者が地図上で「現在地から半径10km以内」といった通勤可能エリアを直感的に設定し、そのエリア内の企業情報と職種を一覧で確認できる仕組みになっています。

従来の求人サービスが「大阪府内」のような広域で括るのに対し、MAPJOBキャリアは個別の生活圏に対応した検索を実現しています。

通勤コストと生活コストのバランスを重視する求職者のニーズに直接応える設計となっており、実際の通勤実態に基づいた仕事選びが可能です。

物価高が中期的に続くと見込まれる中、求職者の仕事選びには月収の額面だけでなく、通勤コスト・生活費・継続可能性を組み合わせた総合的な視点が定着しつつあります。

MAPJOBキャリアは現在地起点の半径設定による地図検索で、生活圏に根ざした就職活動を支援しています。

マイスター「MAPJOBキャリア」の紹介でした。

よくある質問

Q. MAPJOBキャリアではどのような範囲で求人を検索できますか？

A. 現在地を起点に「半径10km以内」といった通勤可能エリアを地図上で設定し、そのエリア内の企業情報と職種を一覧で確認できます。

従来の都道府県単位の広域検索ではなく、個別の生活圏に対応した絞り込みが可能です。

Q. 今回の調査はどのような方法で実施されましたか？

A. マイスターがSNS「Threads」を通じて「物価高の影響で、仕事選びで不安になったことは？」と問いかける形で実施されます。

主な回答項目として「通勤・生活コスト」と「将来の継続可能性」の2点が集まり、2026年4月15日に調査結果が発表されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 月収より生活コスト、求職者の意識転換！ マイスター「MAPJOBキャリア」 appeared first on Dtimes.