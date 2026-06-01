老舗ジェラート「ジョリッティ」初上陸！ 東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」

記事ポイント ローマ発祥の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、東武限定コースメニューも展開1948年製FIAT500 TopolinoとVespa LX 125を会場に展示、ローマの街並みを再現「チーズとアイスSHOW」と同時開催、初出店チーズグルメやかき氷・ソフトクリームが勢揃い ローマ発祥の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、東武限定コースメニューも展開1948年製FIAT500 TopolinoとVespa LX 125を会場に展示、ローマの街並みを再現「チーズとアイスSHOW」と同時開催、初出店チーズグルメやかき氷・ソフトクリームが勢揃い

東武百貨店 池袋本店の8階催事場に、イタリア・ローマの空気が届きます。

2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで、「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」が同時開催され、ジェラートや東武限定コースメニューをはじめ、イタリア雑貨・チーズグルメ・ひんやりスイーツが約300坪の会場に集結します。

今回の特集テーマは”ローマ”で、歴史ある名車の展示から本場の味まで、都内にいながらローマ旅行気分を体感できる構成になっています。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）期間：2026年5月28日（木）〜6月2日（火）営業時間：午前10時〜午後7時（イートインは閉場30分前ラストオーダー）店舗数：「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗

「イタリア展」では60店舗、「チーズとアイスSHOW」では11店舗が一堂に並び、グルメ・雑貨・アクセサリーを幅広く取り揃えています。

今回の目玉は”ローマ特集”で、ローマに本店を構える老舗ジェラート店の初出店や、ローマを舞台にした名作映画にゆかりのある車・バイクの実車展示が用意されています。

イートインでは2人の有名シェフが手がける東武限定コースメニューも提供され、本格イタリア料理を味わえます。

ローマを体感する展示＆グルメ

1948年に製作された名車「FIAT500 Topolino（Type 500B）」が会場に展示されています。

ローマの街並みとともに映し出されたことでも知られる1台で、映画のワンシーンを会場内で感じられます。





生誕80周年を迎えた「Vespa LX 125」も展示されます。

丸みを帯びたボディと鮮やかなカラーリングが特徴的な1台です。





ローマに本店を構え、観光名所としても知られる老舗ジェラート店「ジョリッティ」が今回初出店します。

イートインメニュー「バカンセロマーネ」は750円から提供され、各日数量限定となっています。

東武限定スペシャルコラボコース





イートインでは、2人のシェフが競演する東武限定の「スペシャルコラボコース」が1人前4,950円で提供されます。

前菜コラボプレート・選べるパスタ・選べるメイン・ドルチェプレートの4品構成で、ドリンクはアイスコーヒーまたはアイスティーから選べます。





前菜とドルチェのコラボプレートを手がけるのは「リストランテ・アルポルト」の片岡 護氏です。

ローマ発祥とされるカルボナーラをはじめとするローマ風の料理を2種のパスタから選べる構成となっています。





メインディッシュは「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏が担当し、2種のメインから選べます。

スペシャルコラボコースは閉場1時間前がラストオーダーで、5月29日（金）・6月1日（月）の各日午後3時〜5時は料理の提供が休止となります。

単品オーダーにも対応しています。

イタリア雑貨・アクセサリー





「ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ」からは、麻100％・約160×230cmのリネンテーブルクロスが46,200円で登場します。

販売予定は2点のみの希少な1点です。





「トーセトレーディング」では、K18PG枠付きシェルカメオ各種を121,000円〜で取り扱います。

いずれも現品限りのアイテムです。





今回初出店の「アントニオ・ザッカレラ／サフィナ」からは、径約16cm・重さ約320gのイタリア製陶器掛け時計が59,400円で販売されます。

こちらも販売予定2点のみとなっています。

チーズとアイスSHOW：初出店グルメ＆ひんやりスイーツ

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では11店舗が出店し、初出店のチーズ専門グルメや、初夏にぴったりなかき氷・ソフトクリームが展開されます。





「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」（初出店・東武限定・実演）からは、トリュフの香りが漂うチェダー・モッツァレラ・ゴーダ3種のリッチチーズバーガーが1個1,981円で登場します。

各日販売予定は30点となっています。





初出店の「Rose（ロゼ）」からは、「Rose Basque Cheesecake」が1ホール5号サイズ4,320円で販売されます。

各日30点限定です。





初出店の「海の街チーズ サレルノ」では、「海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ」を60g・1,200円で取り扱います。

各日販売予定70点で、チーズ好きに注目されている1品です。





「かき氷Ryan」（東武限定）からは、「チーズMAX!」がイートイン2,161円で提供されます。

チーズを贅沢に使い切ったかき氷で、会場内でのみ味わえる限定メニューです。





「ショコラティエ パレドオール」のソフトクリーム「ソフト パレドオール」は3種展開で、イートイン990円で提供されます。





「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」からは、「いちじくマスカルポーネ」がイートイン751円で各日数量限定提供されます。

いちじくの甘みとマスカルポーネのなめらかさを合わせたジェラートです。

老舗ジェラート店「ジョリッティ」の初出店や1948年製FIAT500 Topolinoの実車展示など、ローマをテーマにした体験型コンテンツが充実しており、スペシャルコラボコース（1人前4,950円）からひとくち1,200円のブラウンチーズまで、予算に応じたイタリアグルメを選べます。

6月2日（火）までの6日間限定の開催です。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の営業時間は何時から何時までですか？

A. 午前10時から午後7時まで開催されています。

イートインのラストオーダーは閉場30分前（午後6時30分）で、スペシャルコラボコースは閉場1時間前（午後6時）がラストオーダーです。

Q. スペシャルコラボコースはすべての日程で提供されますか？

A. 5月29日（金）と6月1日（月）の各日午後3時から5時は料理の提供が休止となります。

それ以外の時間帯は単品オーダーにも対応しています。

Q. 展示されている車・バイクはどこで見られますか？

A. 1948年製FIAT500 Topolino（Type 500B）とVespa LX 125は、東武百貨店 池袋本店8階催事場の会場内に展示されています。

期間中は入場して確認できます。

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