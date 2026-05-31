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追加注文が止まらない？Uber Eats配達員が直面した店舗の「大混雑」と過酷な真夏日稼働

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uberなぜか追加注文が止まらない？バーキン大混雑＆暗証番号だらけの過酷な稼働！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」を公開した。動画では、気温が30度近くまで上昇した5月最終日の日曜日における、昼ピーク時間帯の過酷なデリバリー稼働の様子が収められている。



12時過ぎに「Uber Eats」と「ロケットナウ」を同時にオンラインにして稼働をスタート。強い日差しと暑さへの対策として、「メッシュ素材なので、夏でも蒸れづらい」という夏用のハンドルカバーを新調して挑む。



稼働が始まると、次々と配達リクエストが舞い込む。高単価のトリプル配達のオファーを獲得して順調に見えたが、ピックアップ先であるバーガーキング南千住駅前店に到着すると事態は一変。カウンターには配達待ちの商品が溢れかえり、「商品量がカオスすぎた」という状況で、受け取りまでに13分待たされるハプニングに見舞われた。



また、この日は商品の受け渡し時に暗証番号を求められる案件が多発したほか、「表札なし」の戸建てへの配達に苦戦する場面も。暑さで体力を激しく消耗する中、街中では車とバイクのトラブルに遭遇するなど、過酷な環境での稼働となった。



約3時間の昼ピーク稼働を終え、最終的な配達件数は11件、売上は合計8480円に着地。時給換算で約2800円という結果を残した。



動画の終盤では、視聴者からのコメントを取り上げ、配達アプリの「置き配のデフォルト化」や「商業施設の入り口メモ機能」の導入について自身の見解を述べている。フードデリバリー配達員が直面するリアルな実情や課題を知る上で、興味深い内容となっている。