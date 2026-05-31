「納得いくものではなかった」冨安健洋は約２年ぶりの代表戦をどう評価？ 連係も、コンディションも、プレー内容も「もっともっと上げていきたい」

「納得いくものではなかった」冨安健洋は約２年ぶりの代表戦をどう評価？ 連係も、コンディションも、プレー内容も「もっともっと上げていきたい」