「納得いくものではなかった」冨安健洋は約２年ぶりの代表戦をどう評価？ 連係も、コンディションも、プレー内容も「もっともっと上げていきたい」
約２年ぶりの代表戦。冨安健洋は83分までプレーした。
森保ジャパンは５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と国立今日地上で対戦。87分に小川航基が決勝弾。１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューに冨安が対応。自身のパフォーマンスを「納得いくものではなかった」と振り返る。
「ワールドカップに向けて、もうちょっと連係だったり、僕個人のコンディションと、あとプレー内容も含めて、もっともっと上げていきたいと思ってます」
――チームとして得られたもの、さらにブラッシュアップしていきたいところを問われると、次のように応じる。
「まず１つは、しっかりと勝てたことが大きいと思います。あと、後ろはしっかりクリーンシートに抑えられたことは良かったなと思いますけど、まだまだもっともっと良くなると思いますし、良くしないといけない部分もある。またしっかりとみんなで反省して、ワールドカップ初戦に向けて上げていければいいなと思います」
初戦のオランダ戦まで２週間。細部を詰めていくつもりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
森保ジャパンは５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と国立今日地上で対戦。87分に小川航基が決勝弾。１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューに冨安が対応。自身のパフォーマンスを「納得いくものではなかった」と振り返る。
「ワールドカップに向けて、もうちょっと連係だったり、僕個人のコンディションと、あとプレー内容も含めて、もっともっと上げていきたいと思ってます」
――チームとして得られたもの、さらにブラッシュアップしていきたいところを問われると、次のように応じる。
初戦のオランダ戦まで２週間。細部を詰めていくつもりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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