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【ネタバレ注意】長野専務はただの「不倫おじさん」ではない。『VIVANT』ラスボス説を裏付ける3つの怪しい点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberである「ドラマ考察 トケル orz」が、「【VIVANT】ドラマ考察 長野専務ラスボス！別班？テント？この動画で全てわかる！完全解説！伏線回収 結末最終回予想」を公開した。動画では、小日向文世が演じる丸菱商事の専務・長野利彦が、物語の「ラスボス」ではないかという独自の考察を展開している。



動画では、第4話で不倫が発覚して以降、表舞台から姿を消した長野について「怪しい点だらけ」と指摘し、3つの疑問点を挙げた。



1つ目は「空白の2年間」である。長野が防衛大学校を卒業後、一橋大学大学院に入学するまでの期間が、堺雅人演じる主人公・乃木憂助が人身売買され、戦場ジャーナリストに救出された時期と重なることを説明。「救った戦場ジャーナリストの飯田の正体が長野だったとしたら」という仮説を提示した。



2つ目は「薬物更生施設」との関連である。長野が過去に薬物の更生施設「豊前中津園」にいたとされる点について、別の児童養護施設「丹後翼園」との名称の類似性を指摘。「なんのためにその名前を出したのか」と、その裏取りの不自然さに着目した。



3つ目は「ブルーウォーカーとの関係」である。花岡すみれ演じる天才ハッカーのブルーウォーカー（太田）と不倫関係にあった長野が、実は誤送金事件の真の黒幕であった可能性に言及。太田を操っていたとされる山本について「山本にそんな権限はないのではないか」と推測し、長野が裏で糸を引いていたのではないかと分析した。



さらに、第3話で乃木の中にもう1つの人格「F」が、長野に対して「なんか匂う」と警戒を示したシーンも、重要な伏線として取り上げている。



最後に長野の正体について「別班員」「テント側」「ただの不倫おじさん」の3つの可能性を提示。しかし、小日向文世というキャスティングを踏まえ「ただの不倫おじさんで終わるわけがない」と断言し、今後の展開に向けた見立てを総括した。