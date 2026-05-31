左シャドーの最適解になれず…伊東純也はアイスランド戦の前半だけで交代【日本代表】
2026年５月31日、日本代表がアイスランド代表と対戦。三笘薫、南野拓実がいずれも負傷で不在となった左シャドーに抜擢されたのは、伊東純也だった。
前半は相手が引き気味に戦った影響でスペースが限られ、持ち前のスピードを活かせなかった。引いた敵を思うように崩せない。これは伊東の問題というよりも、チームの課題だろう。
伊東がフリーでボールを持ったシチュエーションの多くはセンターサークル付近で、そこではあまり相手にプレッシャーをかけられなかった。
ほとんど見せ場に絡めないまま前半だけで退いた伊東。ワールドカップ本番ではどのポジションで起用されるのか。アイスランド戦のパフォーマンスだけで判断するなら、左シャドーの最適解は現時点で伊東ではないとの見方が大半だろう（試合は１-０で日本の勝利）。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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前半は相手が引き気味に戦った影響でスペースが限られ、持ち前のスピードを活かせなかった。引いた敵を思うように崩せない。これは伊東の問題というよりも、チームの課題だろう。
伊東がフリーでボールを持ったシチュエーションの多くはセンターサークル付近で、そこではあまり相手にプレッシャーをかけられなかった。
ほとんど見せ場に絡めないまま前半だけで退いた伊東。ワールドカップ本番ではどのポジションで起用されるのか。アイスランド戦のパフォーマンスだけで判断するなら、左シャドーの最適解は現時点で伊東ではないとの見方が大半だろう（試合は１-０で日本の勝利）。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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