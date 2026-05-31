【女性が選んだ】「声が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキング！ 2位「佐藤健」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。常に第一線で活躍を続ける俳優の佐藤健さんは、埼玉県出身です。近年は『グラスハート』（Netflix）で主演とともに共同エグゼクティブプロデューサーを務めるなど、多岐にわたり活躍しています。端正な顔立ちを際立たせる聞き取りやすい声のトーンも、彼の知的で色気ある魅力をさらに引き立てています。
▼回答者コメント
「落ち着きのある低音の中に、優しさと色気が同居しており、耳にするだけで物語に引き込まれる魔力があるからです」（30代女性／北海道）
「低めの落ち着いたいい声をしていると思う」（40代女性／神奈川県）
「コミカルな役とクールな役の声のギャップが好きだから」（40代女性／東京都）
見事1位に輝いたのは、中村倫也さんでした。1986年生まれ、東京都出身の実力派俳優で、2005年に映画『七人の弔』でデビューし、2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』でブレークを果たしました。カメレオン俳優として多方面で活躍する一方、実写映画『アラジン』で高く評価された甘く伸びのある優しい声も魅力です。観る人の心を惹きつけてやみません。
▼回答者コメント
「落ち着いた感じの声のトーンがとても胸に響くので」（50代女性／愛知県）
「ディズニー歌ってるのを聴いて、魅了された。透き通ってる」（20代女性／長崎県）
「柔らかくて包み込むような声で、トーンのコントロールが上手く、ナレーションでも映える癒し系の完成形だからです」（60代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐藤健／54票
2位にランクインしたのは、佐藤健さんです。常に第一線で活躍を続ける俳優の佐藤健さんは、埼玉県出身です。近年は『グラスハート』（Netflix）で主演とともに共同エグゼクティブプロデューサーを務めるなど、多岐にわたり活躍しています。端正な顔立ちを際立たせる聞き取りやすい声のトーンも、彼の知的で色気ある魅力をさらに引き立てています。
「落ち着きのある低音の中に、優しさと色気が同居しており、耳にするだけで物語に引き込まれる魔力があるからです」（30代女性／北海道）
「低めの落ち着いたいい声をしていると思う」（40代女性／神奈川県）
「コミカルな役とクールな役の声のギャップが好きだから」（40代女性／東京都）
1位：中村倫也／63票
見事1位に輝いたのは、中村倫也さんでした。1986年生まれ、東京都出身の実力派俳優で、2005年に映画『七人の弔』でデビューし、2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』でブレークを果たしました。カメレオン俳優として多方面で活躍する一方、実写映画『アラジン』で高く評価された甘く伸びのある優しい声も魅力です。観る人の心を惹きつけてやみません。
▼回答者コメント
「落ち着いた感じの声のトーンがとても胸に響くので」（50代女性／愛知県）
「ディズニー歌ってるのを聴いて、魅了された。透き通ってる」（20代女性／長崎県）
「柔らかくて包み込むような声で、トーンのコントロールが上手く、ナレーションでも映える癒し系の完成形だからです」（60代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)