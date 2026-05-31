還暦になってサレ妻に!? 子どもたちの怒りに同調しつつも、長年連れ添ってきた夫を切り捨てられない妻。その葛藤の行方は？【書評】

還暦になってサレ妻に!? 子どもたちの怒りに同調しつつも、長年連れ添ってきた夫を切り捨てられない妻。その葛藤の行方は？【書評】